插旗泰國清邁！星宇航空每周3班直飛 今首航機場灑水迎接

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星宇航空今（18）日正式插旗泰國第二個航點「清邁」，首航班機JX751於下午12時46分啟航搭載近200位旅客，下午4時15分抵達，清邁國際機場也舉辦剪綵並在旅客見證下完成灑水儀式，以表達歡迎星宇航空首次抵達泰北。

首航活動於桃園國際機場第二航廈D1登機門舉辦，泰國觀光局台北辦事處處長莎莉曼（Sarima Chindamat）到場與旅客同樂，並贈送泰國手作香氛雕塑品。星宇航空挑選由清邁當地職人手工編織的「藤編杯墊」作為別具意義的首航禮品。

JX751首航班機抵達清邁後，當地將以灑水儀式、花圈及梅乾等禮品熱情迎接旅客，與大家一同展開悠遊的清邁旅程；泰國各地蘊含著各式特色，不論是以繁華都市著名的「曼谷」又或是充滿文青氛圍的「清邁」都是許多旅客首選的泰國旅遊城市，為歡慶泰國第二個航點「清邁」盛大開航，星宇航空特別推出「泰」好運開運測驗。

星宇航空表示，目前飛航洛杉磯、舊金山、河內、峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、清邁、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、熊本、仙台、名古屋、新加坡、馬尼拉、宿霧、克拉克等航點共22個城市。2月1日將啟航日本第九航點函館，3月31日台中-澳門開航後，將可強化台灣的轉運樞紐地位。