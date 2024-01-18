台灣打高爾夫女生激增 國華球場「38女孩日」本月下開放報名

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隨著台灣女性高爾夫球人口不斷攀升，近三年來，國華高爾夫俱樂部女性球友每年平均成長率高達近10%，過去三年來成長累積近30%，目前女性球友比例約占整體球友15%，為持續推廣高球運動年輕化、多元化，北投國華高爾夫球場副董事長何麗純正式宣告，第二屆國華38女孩日高球賽即將於一月下旬開放報名，訂於三月八日於國華高爾夫俱樂部舉辦。

這場專為女孩們舉辦的趣味高球活動，主辦單位備有豐富獎項等女孩們來領，除了持續舉辦3月8日這場趣味性賽事，北投國華球場為了鼓勵女孩們提前來練球，即日起至四月三十日推出週二Ladies Day仕女日活動，女性朋友可獨享擊球優惠，歡迎所有女性把握機會，多來國華練球，一起參加38女孩日球賽！

女性限定！高球界最有趣、最美麗的球賽一月下旬開放報名

國華高爾夫俱樂部「38女孩日活動」今年正式邁入第二年，一直以來致力推動高爾夫球年輕化、多元化不遺餘力的何麗純表示：去年舉辦這個活動，立意很單純，由於傳統正式比賽活動總難免讓人有壓力，而自己不僅是位「女孩」，更是個不喜歡傳統框架，勇於跳脫束縛的女性，因此在這個女性專屬特別的日子裡，希望讓女孩們毫無壓力、擺脫拘束，快樂地以3支球桿來進行一場趣味比賽，為自己喝采！今年的38女孩日活動尚未正式開放報名，就已經有去年來參加過的女孩們搶先報名，何麗純更期待現在還在練習場上裹足不前，尚未有勇氣下場擊球的女性們前來參加活動，把握這次機會，勇敢踏入球場享受揮桿樂趣。

何麗純分享很開心看到近幾年來有球場上有越來越多美麗的女性身影，從韓國到台灣，許多演藝圈知名女明星在近年紛紛加入高球運動，如孫藝珍、潤娥、昆凌、佩甄、小禎、翁滋蔓...等都是球場的常客，吸引許多年輕女性加入嘗試高爾夫球行列。專為女孩們舉辦的國華38女孩日於1月下旬開放報名，本活動僅限「女性」參加、不限年紀，歡迎所有女孩獨自或組隊參加，無論是姊妹閨蜜、球團好友、更歡迎母女同行，即日可至國華高爾夫俱樂部前台繳費報名，比賽當天限只使用3支球桿進行18洞比賽，主辦單位準備了豐富獎品要頒發給女孩們，總成績尾數若為「3或8」，即可獲得神秘小禮。

何麗純開心的說，既然是一年一度的女孩日，大家就要玩得盡興！白天比賽結束後，國華高爾夫俱樂部將於「秘境」空間舉辦晚會，讓女孩們在這個專屬國華高爾夫俱樂部獨特的空間內享用美食及領取豐富獎品外，在輕鬆氛圍中，不僅互相交流球技，更能從中收穫彼此生活中的學習，沉浸於高球帶給身心靈的全然療癒。

【北投國華高爾夫俱樂部】球場資訊

官方網站：https://www.khgolf.com.tw/zh/

球場地點：新北市淡水區坪頂里小坪頂23-1號

連絡電話：02-86261281

開放時間 : 06:00-18:00