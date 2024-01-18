金融大老示警Fintech與美國經濟風險

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金融業大老出席世界經濟論壇（WEF）期間參加17日舉行一場私人聚會，抱怨英美歐等多國主管機關對傳統金融業實施太多監管而打擊競爭力，卻未重視金融科技業和民間借貸業會增加金融風險。

知情者透露包括摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）等來自全球約60家銀行與保險公司的執行長等高層參加聚會，討包括地緣政治緊張局勢、宏觀經濟前景不明和顛覆性科技等帶來的風險。

他們認為地緣政治風險可能打亂央行降息計劃，其中以美國聯準會（Fed）貨幣政策動向為焦點。

華爾街銀行業認為美國主管機關應撤回「巴塞爾資本協議三終局規則」（Basel III endgame）提案，因為其要求資本增加等新規範將損害美國經濟。

瑞銀董事長凱勒赫（Colm Kelleher）認為主管機關應針對監管那些未接受跟傳統銀行同樣規範的「影子銀行」，因為他們更可能引發下一次金融危機。

在主管機關加強監管傳統金融業同時，外界預期美國今年會批准金融服務供應商讓民眾更容易轉帳，這會加強金融科技業競爭力。

多位華爾街大老接受媒體訪問時均對美國經濟表達憂慮。迪蒙以金融與地緣政治等風險為由，對美國2024年和2025年經濟前景持謹慎看法。

他認為俄烏戰爭、以巴衝突和紅海商船被攻擊、央行持續緊縮等因素都讓人憂慮未來局勢帶來的影響。

在各種潛在風險之下，美股近幾個月卻走高而不斷吸引投資人進場，迪蒙認為若有人認為一切情況都很好話，這會是一大錯誤。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）說，若不把地緣政治問題計算在內，目前金融市場環境會令人覺得目前情況比去年好，但他對美國債務水準持續飆升感到擔憂。