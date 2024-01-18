青少年足球賽「哥德盃Gothia Cup」甄選優秀選手 前進瑞典翻轉台灣足球

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《哥德盃Gothia Cup》素有《小世界盃》稱譽、亦是全世界規模最大、最具影響力且最有國際化的青少年足球賽，今年台灣躬逢其盛，將於七月派隊伍參加該賽事。

1975年創辦至今已成功舉辦44屆，近半世紀、共有147國、超過100萬名選手參與《哥德盃Gothia Cup》。只要球員符合年紀且有註冊於2023、2024勝利聯賽球員皆可報名甄選！消息一出立刻造成國內足球界轟動，開放公開徵選短短三天共吸引超過200位報名，為確保品質以及教練團以正確評估每位球員，將初步接受160位進入試訓。

此次《哥德盃》試訓甄選分為三階段，第一階段將於3月16日至18日假高雄楠梓足球場，首日進行體能測驗，之後將隨機分組小組競賽，並且依隊員程度不斷調換隊伍，直到只保留菁英24位，接續之後高強度測驗，最後篩選出12位可進入第二階段，7月初至蘇格蘭展開為期一周集訓，第三階段將可前進瑞典參賽。

《哥德盃》每年來自世界80餘國、近1900支隊伍，同時在110個場地上比賽。此次甄選菁英，第二、三階段將獲得國泰世華銀行基金會全額贊助，而第一階段所有課程訓練，皆由蘇格蘭職業俱樂部的格拉斯哥流浪者足球俱樂部教練，親自至高雄楠梓足球場篩選，台灣將可產生一批經過選拔的足球種子，參加世界上數一數二超大型賽事，有機會與世界最先進青少年足球隊對抗和交流，培養良好足球素養，鍛鍊超強技戰術意識，積累各種場合的比賽經驗。

「培育未來的足球新星，將會是台灣足球邁向國際的起點！」健身工廠品牌長陳尚文回憶起，從學生時代開始參與足球運動，憑藉著對足球熱情，2022年底，健身工廠取得甫落成高雄楠梓足球場經營權，引進西甲足球學校，他深知一個健全的聯賽制度，是少年和青少年球員養成重要基礎。

因此，陳尚文聯手在台北舉辦 Victory League多年MFA俱樂部創辦人Michael與Daniel整合多方資源，結合新竹Stanley Shih帶領的相信育樂、足翼運動行銷團隊，台中Lukas教練帶領Kickstart團隊，推出8、10、12、14 歲四個等級的全國聯賽，吸引超過200支隊伍報名參加。2023年10月開踢的球季，2024年5月全國總決賽，培養國內足球員的「Project DNA」計畫，一筆一畫勾勒出屬於孩子們的足球夢想，通往冠軍之路的起點—勝利聯賽，現在更是將優秀選手送往瑞典參加《哥德盃》，將世界足球帶回台灣，更希望孩子的足球夢在世界發光。