《褐皮書》稱就業市場降溫 請領失業救濟人數仍創新低

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聯準會（Fed）17日出爐的《褐皮書》報告顯示，美國各地區就業市場幾乎全面降溫，消費者支出強韌支撐近幾周的美國經濟，抵消製造業等領域景氣疲弱的衝擊。

美國勞工部18日公布，上周（截至1月13日）初領失業救濟人數，較前周減少1.6萬，經季調後總人數降至18.7萬，來到2022年9月來新低水位，也少於《路透》調查經濟師預估的20.7萬人。此最新數據意味著，美國1月就業人口增幅料依舊強勁。

Fed匯集1月8日前12家轄區聯準銀行回報的企業狀況，發表俗稱《褐皮書》的地區經濟調查報告，內容指出「大部分轄區回報經濟活動變化很小或沒有變化，但企業對前景日益樂觀。」

報告指出，整體而言，多數地區回報，區內企業對未來成長抱持正面期待。受調企業大多表示，聯準會準備降息是它們樂觀的源頭。

《褐皮書》提到，企業回應近期通膨壓力紓緩，包括消費者的價格敏感度增強，迫使零售商壓縮利潤，反對供應商漲價。大多數地區企業列舉投入價格（input prices）穩定或下跌的例子。

Fed轄區銀行幾乎全都提到，就業市場有一到多項降溫跡象，然談及整體就業水平，一半以上轄區回報淨變動很小或等於零。多數轄區的企業預期，來年薪資增幅將進一步收縮。

依慣例《褐皮書》都在Fed政策會議召開前兩周公布，Fed今年首場例會排定1月30-31日舉行，市場預期將連續第四度按兵不動，基準利率繼續凍結在5.25％-5.5％，但可能會討論何時啟動降息。

根據亞特蘭大聯準銀行最新預估，美國第四季國內生產毛額（GDP）季增年率2.4％，雖相較第三季的4.9％明顯放緩，但強韌的消費者支出力道，仍發揮支撐經濟作用。