迎接新年來臨 無塵氏2／29前滿199元有機會抽中iPhone15 Pro好禮

在新年即將來臨之際，媽媽們正忙碌籌備年貨、食材，為了歡慶的時刻和親朋好友的拜訪，她們必須應對眾多挑戰。然而，面對家居和廚房的清潔任務，營養師高敏敏分享無塵氏全新系列產品及大家都愛用的「酒精抗菌擦拭巾」，讓它成為生活中不可或缺的得力助手，這些繁忙時刻也變得更加輕鬆，為家庭提供全方位、高效清潔解決方案。

讓我們與營養師高敏敏一同探索這些時尚實用的清潔利器，無塵氏的「鳳梨酵素廚房亮光布」是媽媽們最愛的選擇之一。高敏敏也分享使用心得，此款清潔利器鳳梨酵素不僅能輕鬆去除飯汁及分解油漬，還能有效減少廚房細菌的繁殖，為家庭廚房帶來全新清潔體驗。尤其在這繁忙的年節，這款亮光布更是媽媽們的得力助手，讓清潔變得事半功倍，同時不滋生細菌，為環境帶來乾淨舒適生活空間。

此外，在營養師高敏敏建議下，「酒精抗菌擦拭巾」成了生活中不可或缺的好幫手，方便實用，適用於各種場合。當小朋友歡樂玩耍過後，他們的玩具總是充滿各種不明的汙漬，此時「酒精抗菌擦拭巾」就派上了用場。輕輕一抹，不僅清潔迅速，而且能有效去除各種難以清洗的髒污，保持玩具潔淨衛生，讓媽媽們再也不用擔心小朋友在玩耍中受到任何潛在的健康威脅。

在飯前用餐時，只要輕鬆一抹，即可確保餐具表面乾淨衛生，讓全家人都能安心享用美味的每一餐，以維持整潔舒適為出發點，媽媽們能輕鬆愉快因應各種生活場合，使整個家庭充滿清新宜人的氣氛。

無塵氏堅持以家庭為出發點，推出的每一項產品都是經過精心設計，致力於為您打造一個健康、快樂的居家環境。無塵氏特別為您的年節清潔計畫準備驚喜好禮回饋活動。自2024年1月1日至2月29日期間於網路或實體通路購買滿199元的無塵氏全系列商品，即可參加登錄發票抽獎活動，就有機會抽中iPhone 15 Pro等豐富好禮。

任購無塵氏全系列產品2件再享9折，選購6件產品再贈送泡泡刷6枚，單筆消費金額滿199元再抽iPhone 15 Pro、Dyson吹風機等豐富好禮。圖／無塵氏提供

無塵氏全系列產品，不僅是實用清潔工具，更是展現生活態度的時尚利器。讓新年的清潔工作成為一種享受，同時為家庭帶來清新舒適的環境。無塵氏，用心守護每一個家庭，致力於打造更清潔健康且舒適的生活體驗。無塵氏登錄發票抽獎活動詳情可查詢活動官網：https://lihi.cc/9ZwiE