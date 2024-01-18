龔明鑫肯定嘉義縣從農業縣轉型為農工大縣

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嘉義縣政府18日舉辦「2024農工大縣驅動大南方論壇」，嘉義縣長翁章梁，親自出席，並邀請國發會主委龔明鑫致詞。龔明鑫除肯定嘉義縣從農業縣轉型為農工大縣，更勉勵無人機產業，不論是在商業或是軍事用途，都扮演重要的一環，對於台灣非常重要，因此，嘉義縣一定要成功，中央絕對全力支持。

翁章梁說，為加速實現農工大縣，嘉義縣積極推動各項產業發展計畫，廣邀產官學研菁英成立「農工大縣前瞻策略委員會」，集結各方面意見，透過不斷的溝通與彙整，讓發展嘉義的路，走得更加堅定；嘉義過去是一個農業縣，在其他面向的發展，不一定那麼有經驗，因此，如何從他人的經驗中，學習成長，舉辦論壇將扮演關鍵角色。

翁章梁也向國發會主委龔明鑫報告，台灣若要發展新能源，若有這樣的規劃及想法，嘉義縣絕對強力配合產業園區的發展，他希望能將全世界最進步、最尖端產業引進嘉義。

與會的農業部農業試驗所副所長蔡致榮、程泰機械董事長楊德華、雷虎科技董事長陳冠如，及銳泰精密董事長游祥鎮等人，進行專題演講。另工研院南部產業創新策略辦公室副主任謝國倫，主持專家論壇，為嘉義縣的未來發展把脈，並提供建言。

嘉義縣位於西部產業軸帶，推動嘉義科學園區、馬稠後產業園區建置，打造無人機產業聚落，並發展精準健康與智慧農業等，吸引許多知名大廠投資。嘉義縣產業轉型逐步落實，同時配合國家發展晶創計畫，在馬稠後園區打造半導體產業聚落，吸納更多科技人才回嘉服務。

翁章梁分享在這5、6年間，讓大家在嘉義這片土地，種下希望與想像力，遠勝於所有的一切，這是嘉義重新再出發、重新定位的開始。

嘉義縣經發處表示，論壇共吸引150名產學研專業人士，集思廣義與交流，為擘劃嘉義縣的未來產業，嘉義縣成立農工大縣前瞻策略委員會，邀請工研院進行「嘉義縣重點產業政策白皮書」的策略研析，並匯聚熱愛嘉義的產學研專家，共同研議。

工研院副總監曹景翔指出，嘉義縣以「建構未來智慧創新永續城市」為目標，提出各級產業的發展策略，包括針對農林漁牧業導入冷鏈物流與感測技術，打造台灣農業生鮮蔬果食材平台與產銷調節樞紐，運用沼氣與生質肥料發展循環農業。

針對製造業部分，曹景翔強調，嘉義縣將強化無人載具發展軍用與商業應用，打造台灣太空經濟產業發展重鎮，以及建構數位與綠色雙轉型聚落，包括發展5G與AIOT伺服器、電動車、氫能產業；服務業的發展策略部分，將推動嘉義成為全台最大的高齡健康醫藥服務驗證場域，及吸引量販店進駐，也將打造新蔬食產業與高值食材中心，讓嘉義成為台灣創新食品產業基地。