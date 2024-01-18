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大選完隔天石斑魚「又被陸封了」？屏東養殖戶：傳獲准放行的7家也進不去

  • 中時即時 謝佳潾
屏東縣東港鎮許姓養殖戶透露，去年陸方雖說要開放台灣進口石斑魚，但就在總統大選後、也就是賴清德當選總統的隔天，好像又封關了。（本報系資料照）
屏東縣東港鎮許姓養殖戶透露，去年陸方雖說要開放台灣進口石斑魚，但就在總統大選後、也就是賴清德當選總統的隔天，好像又封關了。（本報系資料照）

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農曆年前因內銷需求量大，加上今年冬季產量比較少，石斑魚價比去年同期約漲2成，但有養殖戶擔憂過年後會很慘，他透露去年大陸雖稱要恢復台灣進口石斑魚，但「好像在大選後的隔天又封了」，選舉前盤商追魚追得兇，池邊價一度1斤漲20元，但選後跌了50元。

屏東枋寮鄉王姓養殖戶指出，農曆年前石斑魚價漲，幾乎是因為內銷需求大增，與外銷較無關係，加上今年冬季的產量比去年同期少，所以今年的價格約比去年漲2成，目前1斤約165元。

王姓養殖戶說，今年的價格確實比往年好，去年大陸恢復台灣石斑魚進口的前後，「追魚追得很兇」，大家都很期待魚價可以回到往年榮景。

不過東港鎮許姓養殖戶透露，去年陸方雖說要開放台灣進口石斑魚，但就在總統大選後、也就是賴清德當選總統的隔天，好像又封關了，養殖界都在傳獲准輸陸的7家養殖業者也進不去，選舉前盤商追魚追不停，池邊價一度1斤漲20元，但選後馬上跌價，約跌35至40元，最多曾跌50元。

「兩岸關係不穩定，說再多也沒用！」許姓養殖戶無奈道，現在魚價漲是短期因素，等農曆過年後可能就慘了，因內銷需求沒那麼多時，魚價勢必再跌。他語重心長道，每年1至3月魚價漲都是正常現象，因為年節等關係使得內銷需求多，但過了3月後才是正式的考驗。

對此，縣府農業處指出，有聽聞養殖戶在傳「又封了」，但目前漁獲是供不應求，整體市場來看魚價都有漲幅，1斤約漲40元。

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