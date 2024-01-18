天冷泡湯！大地酒店歡慶放寒假 回流客贈抵用金、孩童住房折千元

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寒假與農曆春節即將來臨，加上近日會有入冬後最強寒流報到，很適合到溫泉旅宿泡湯暖身，度過輕奢假期。位於北投溫泉鄉的大地酒店，推出2款住房專案和餐飲優惠迎客，依方案不同，旅客入住可享1688元餐飲抵用金、平日限量房型升等、孩童折抵千元房價、西餐廳用餐享第2位半價優惠等好康。

【大地之友回娘家專案 贈抵用金、限量房間升等】 即將迎來金龍年，歲末感恩的季節，大地酒店為回饋一路支持的好朋友們，推出「龍Time No See」大地之友回娘家住房專案，2月底前不分平假日，只要曾入住大地酒店，經核對姓名、電話、證件等相關資訊無誤，每房加贈1688元的餐飲抵用金，除了有「一路發發」的吉祥寓意，可於館內「奇岩一號」、「喜歡」西餐廳、「月兒彎彎」等3間餐廳折抵消費。該專案於平日周一至周四入住奇岩客房，可免費禮遇升等至楓林客房，每日限量3間，專案售價11,800元起，農曆年節等特殊日不適用。

【親子住房優惠歡慶放假 孩童每人折抵千元房費】 孩子們最期待的寒假陸續到來，大地酒店鎖定寒假親子出遊熱潮，今年特別為親子設計「FUN寒假～孩要玩」住房專案，與家長同行的孩童出示學生證或健保卡，每一位皆可折抵1000元房價，最多可折抵3000元，該專案適用高中以下(含)學生與孩童。入住期間，溫水SPA水療池、免費電影、Happy Hour等公共設施皆可免費使用，SPA折價券等多項好禮一樣也不會少。專案含一泊一食，售價11,888元起，供應至2月22日止，春節連假不適用。

【到西餐廳消費指定套餐 第2位享半價超值優惠】 大地酒店館內的「喜歡」西餐廳，以精緻的菜色與實在的用料，加上員工親切、熱情的服務態度，受到不少顧客喜愛。歡慶2024年，餐廳推出「真的好喜歡」餐飲優惠，2月7日前，周一至周四午、晚餐時段，到「喜歡」西餐廳點選1280元至1880元的任一套餐，同行第2人享有半價優惠。

此外，大地酒店還推出「風呂湯屋一日遊」專案，包括大眾風呂或獨立湯屋單純享受泡湯樂趣的「風呂湯屋輕旅行」；也有「風呂饗宴一日遊」和「湯屋美饌一日遊」，泡湯加下午茶或午晚餐的雙重享受，讓民眾在冷冷冬天免奔波，市區就可暢享泡湯樂趣。