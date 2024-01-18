公勝保經建議年終獎金妥善運用 掌握三大重點加速財富累積

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年終將至，許多人最期待的就是年終獎金入袋，更有人已列好採買清單，打算獎金入袋就可以打點年貨或購入期待已久的物品，好好犒賞自己一番。根據人力銀行公布「年終獎金發放與舉辦尾牙意願調查」指出，合計有88.7％企業於農曆年前發放年終獎金，比例高於去年的79.8％，獎金平均值落在1.32個月，為6年來次高水準。

一次領到這筆資金，該如何妥善運用？公勝保經建議，年終獎金是中產階級一年努力拿到的紅包，有可能會超過一個月的月薪，民眾必須掌握三大重點，在新的年度有好的財務計畫起頭，建立理財與投資好習慣，讓年終獎金發揮最大效益，小錢變大錢，好財運延續一整年。

如果名下有車貸、信貸或信用卡未還款，公勝保經行銷副總詹采蓁建議，領到年終獎金至少預留一半，優先用於利息高於7％以上的貸款，才不會被高利息吃掉有限的存款。詹采蓁提醒民眾，平時須養成記帳習慣，可以了解自身各項花費比重來掌握金錢流向，此外，扣除必要支出，如過年要準備的紅包錢、年繳保費、5月要繳的所得稅可先預留下來，以免要用時又捉襟見肘。

公勝保經湛勝事業部經理湛茂瑜指出，平常收入可掌握「631法則」，也就是將收入分為「6、3、1」比例進行財務分配，收入60％作為日常生活花費、30%作為投資理財資金、最後10％作為風險規畫。若無負債的人，也可以參考此比例，將至少30％用來投資，10％則用來犒賞自己一年的辛勞。因此保留一部份資金來投資理財，是為讓原有理財計畫多一筆可以加碼的銀彈；或讓尚未起步的理財，先有定期定額投資的本錢，未來不管是透過投資型保單、ETF或共同基金，都可每月按部就班持續扣款，依循自己的財務目標前進，讓財務規畫走得更穩健踏實。

通膨壓力罩頂，多數民眾對於「錢變薄了」非常有感，因此年終獎金落袋後能妥善理財，不讓薪水被通膨吃掉更顯重要。湛茂瑜指出，近幾年基金、投資型保單以及ETF等多種投資工具盛行，可選擇適合自己操作方式規畫預留下來的30％年終獎金，讓自己離新目標越來越近，盡早享受財富自由的人生。

湛茂瑜強調，民眾在規畫獎金配置時也需將自身生活型態改變列入考量範圍內，不管使用哪一種工具，最重要的是訂定目標且往正確方向前進，且要檢視原有保單組合，確認風險保障是否已足夠，面對未來人生突如其來的事件時，不會因財務準備不足而措手不及。

最後，詹采蓁提醒，年終獎金做好理債與理財規畫後，也別忘了挪些獎金好好犒賞自己，如安排一趟旅遊、或買個想買很久的奢侈品，替自己蓄積能量，迎接下一個年度。