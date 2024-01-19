飲食上的多一點甜 可能為你帶來生活上的苦

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有一次，我在門診問來看減重的女病人：「請問你會不會喝含糖飲料？」她說會。

我問她：「那可以不要嗎？」

她回答：「可是……難道一點也不行嗎？我每天都需要那一點甜的。」（請注意，我只是問她可不可以，她沒有說可以還是不可以，就以為我說一點都不行，有發現嗎？）

於是我問她：「你的生活很苦嗎？」

她愣了一下，彷彿被這句話重擊了。

如果生活沒有很苦，為什麼需要甜的？如果生活已經夠甜，又何必需要甜的？

我曾經問過我兒子，他為什麼可以在一年內瘦下來，減掉將近10 公斤體重（天地良心，我兒子瘦下來跟我一點關係都沒有，我可沒有逼他幹嘛）。他的回答是，做自己喜歡的事就自然瘦下來了。

我仔細想了他的回答，覺得很有道理。對照我門診的病人後發現，需要減重的人往往是先虧待自己，再用食物補償，因為苦了自己在先，所以才需要「回甘」。而為了減重節食，感覺自己再度被剝奪生活中的那一點甜，就更苦了。如果不喜歡運動，還逼自己去運動，豈不苦上加苦？瘦不下來或是復胖，也是很合理的結果，不是嗎？

防衛心強一點的人，甚至臉上就寫著，減什麼肥？不管誰都休想剝奪我吃的權利！！

因為吃 ＝ 快樂

因為心很苦，舌才需要甘。

甜 ＝ 舌甘

如果是心甘，大概就會情願了

從內而外相信你的飽足

告訴全世界的人，包括你自己，其實你吃得很多、吃得很飽，做得到嗎？

不管你吃多吃少，都告訴自己，我已經吃得很多、很夠，做得到嗎？

這是我跟一位體重從114 公斤上升到128 公斤的病人提出的要求，很奇怪吧？

很多體重過重的病人都會陷入一種困境，就是拚命想要向人證明自己已經吃很少，卻還是瘦不下來。老實說，這樣做只會徒勞無功，而且往往有不好的後果。比方說，對方根本不相信，更糟的是，自己居然相信了。

很多事情是這樣，越需要證明，就表示越匱乏（不相信？看看那些用力放閃的伴侶，通常越放閃私下吵得越凶）。另一方面，如果真想有人說句公道話，證明你真的吃得不多，最好的方式就是一直說自己吃很多，對方反而會說，這哪有多啊？

人都喜歡證明自己是對的，這總比你一直說自己吃很少，一吃東西就被對方打臉好多了吧？你看那些瘦子不都是說自己吃超多，然後享受別人羨慕自己吃很多又不會胖的目光，而實際上吃多吃少，又有誰在乎呢？

說自己吃很多有許多好處：

1. 你會記起來，真的已經吃了不少，把飽足的感受帶進記憶裡。

2. 飽足的感覺，不論是睡飽、賺飽還是吃飽，反正就是比較爽（如果這輩子注定要當胖子，當然爽點好）。

3. 實際上吃多吃少，跟感覺上吃多吃少，往往不一樣，實際上花比較少的錢，卻在感覺上得到比較大的滿足，這不是很賺嗎？