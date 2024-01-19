買兇宅可撿便宜？ 忽略這點反而因小失大

怕窮不怕鬼!房價高漲，然而凶宅又因為較市價便宜，讓小資族萌生起撿便宜的念頭，不過對此專家就指出，一般來說，凶宅行情依程度不同大約為市價5到8折，雖然價格較為便宜，但缺點也相當明顯，就是無法辦理貸款，就算銀行願意核貸，通常也不會給予高成數貸款，因此除了反而需要準備較高的頭期款外，同時還得留意，由於現在房價仍處高點，買凶宅其實也不見得比較划算。

凶宅雖為市價5~8折 但多數無法貸款

凶宅價格雖然相對便宜，不過依據程度不同房價也有落差，大約是市價5~8折，像是跳樓這類非自然死亡的地點不在屋內的凶宅，一般來說價格會是市價8折，不過像是上吊或是燒炭這類非自然死亡的地點在室內的，房價就會低於8折，而發生過嚴重兇殺案的凶宅，房價甚至可能跌到市價5折，不過中信房屋研展室副理謝欣亞同時也提醒，由於現在房價仍處於高點，因此就算買凶宅不見得會比較划算。

並且凶宅也有一個相當明顯的缺點得留意，那就是無法貸款，銀行房貸專員表示，銀行若有註記凶宅就會直接拒貸，除非凶宅已經事隔多年被洗白，或是銀行沒有註記就可以用一般房貸鑑價貸款，此外，地段精華且並非重大凶宅的話銀行也可能願意貸款，只是銀行在核貸的時候，還是會考慮到未來不易轉手的問題，通常不會給予高成數貸款，因此買凶宅反而通常需要準備更多的頭期款。

凶宅出租需註記 否則房客可終止租約

凶宅對於一般自住客來說還是會害怕，因此謝欣亞指出，凶宅買方一般多為投資客，多出租使用或是買來置產等增值後再出售，可能會將凶宅降價出租或是裝潢成分隔套房，像是精華地段的凶宅，或是錦新大樓這類專門出租給特種行業的凶宅，租客就比較不會在意，不過出租時一定要告知房客租屋處曾發生過非自然死亡，並註記在租約內，否則事後租客發現可提前終止租賃契約，且房東不得要求任何賠償。

此外，想買凶宅看房時注意事項與一般買房相同，不同的是得留意部分房仲可能只願意白天帶看，時間上需要配合，另外就是買方如果在意的話，也可以請洗屋師洗凶宅，以習俗來說，會用洗屋師的陽氣，來洗淨凶宅的凶氣。

Tips:

買凶宅為的就是便宜的價格，不過有投資客會利用凶宅轉手洗白方式獲取暴利，由於根據凶宅定義為屋主持有期間發生非自然死亡才算，所以若是轉手多次、年代久遠就可能會被洗白，因此買房前最好先打聽清楚，一般仲介都會先行過濾，或是如果房價曾經交易低於市價行情許多，要注意低價出售的原因；其次可以向管理員、鄰居、里長打聽，或是到當地警局詢問，也可上凶宅網查詢，以免用一般市價最後還買到凶宅。