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于模車市觀察》品牌力不是鐵板一塊 台灣各廠牌市佔板塊動了

  • 工商時報 于模珉
KIA以其強大產品力，預期今年市佔還將持續擴張。圖為其純電智慧旗艦The Kia EV9，上月中預售，訂單已逾350張。圖／業者提供
KIA以其強大產品力，預期今年市佔還將持續擴張。圖為其純電智慧旗艦The Kia EV9，上月中預售，訂單已逾350張。圖／業者提供

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2023台灣車市銷售總結出爐之後，除了幾家歡樂幾家愁，還有一個明顯表徵是：各廠牌的市佔板塊動了！

2023台灣車市銷售總結出爐之後，除了幾家歡樂幾家愁，還有一個明顯表徵是:各廠牌的市佔板塊動了！

日系板塊依然最大，但隨著不少品牌的退縮，整體佔有率已大不如前，我的看法，好的向上的仍好，不好的繼續江河日下；韓系品牌，說穿了就是以HYUNDAI、KIA為主的現代集團，以其產品力之強、保持每年都有新車導入策略的成功、消費者厭韓心理的退散，今年市佔還將持續擴張！當然，隨著大陸品牌以MG為先行的可望陸續登台，究竟未來總體市佔將擴增到何種程度，就騎驢看唱本-走著瞧吧。

HYUNDAI除了產品力強大，保持每年都有新車導入策略也很成功，未來市佔率還將持續提升。圖為其限量上市的全新TUCSON L Shadow。圖／業者提供
HYUNDAI除了產品力強大，保持每年都有新車導入策略也很成功，未來市佔率還將持續提升。圖為其限量上市的全新TUCSON L Shadow。圖／業者提供

從韓系品牌佔有率的勁升和名為英系實則為大陸品牌之MG的暢銷，也同時印證了一個不變真理:好品牌和對準需求的產品永不寂寞，偏見終會消散退卻，而產品力既無法對住消費者胃口，特別品牌力又持續向下者，未來銷售表現肯定堪慮，甚至殃及原本底子不錯的好產品。

大陸品牌MG的在台暢銷，除了印證對準需求的產品永不寂寞，也顯示消費偏見終將消散。圖／業者提供
大陸品牌MG的在台暢銷，除了印證對準需求的產品永不寂寞，也顯示消費偏見終將消散。圖／業者提供

品牌力絕非鐵板一塊，有時也很脆弱。就說大陸吧，以當今民眾對其自主品牌肯定程度，影響所及，當遇到賓士(朋馳)發出大規模召回時就不免揶揄有加，而今大陸許多utubers更以調戲作為世界第一家車廠的賓士車為樂。對賓士來說，何以落此境地固有自我檢討的必要，但也恰可顯示了品牌經營之複雜及不易，高貴如賓士(朋馳)會在大陸車市神壇墜落，其他品牌能不惕勵嗎。

大陸品牌未來必將輾轉導入，市佔將擴增到何等地步？將對多少現行品牌造成衝擊？值得密切觀察。圖／業者提供
大陸品牌未來必將輾轉導入，市佔將擴增到何等地步？將對多少現行品牌造成衝擊？值得密切觀察。圖／業者提供

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