把話說得漂亮 不等於「表達力」

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你是否也有想法很多、但表達不清的煩惱？本書正是為了苦於「表達能力不佳」的人而寫成，並不是寫給文字創作者的專業書籍，而是適用各行各業的一般人和上班族。

在書中所提到的「（言詞）表達力」，是泛指開會、談判、簡報、製作報告、寫企劃案、及時匯報等工作上必備的「商務能力」。

若是缺乏適當的表達力，可能會讓人認為「怎麼會講出這種不經大腦的話」、「實在不懂他到底想說什麼」，很難得到好的職場評價。

然而，儘管表達能力如此重要，但在平常幾乎完全沒有訓練的機會。前面提到在許多場合無法好好表達的人，通常會從書店琳琅滿目的「溝通類書籍」尋求解方。

只可惜，即使學習再多這類書籍中的技巧，依然無法提高表達能力。因為目前市面上所有和溝通能力有關的書籍，都著重在如何「巧妙地表達」說話內容；換句話說，這類書籍所談的「表達技巧」，都屬於「已經知道如何將想法說出來」之後的階段。

這就如同學習再多料理的烹調技術，依然無法提高食材本身的品質；無論後期階段的「話術技巧」學得再怎麼嫻熟，依然沒有解決前期階段「將想法化為言詞」的問題。

如果你煩惱的是如何把想法以清楚的言詞說出來，就不該執著於怎麼把話說得漂亮或是如何有技巧的回話，而是先訓練自己如何好好表達想法。

表達的「能力」比「技巧」更重要

很抱歉現在才自我介紹，我是荒木俊哉，在電通廣告公司已擔任十八年的廣告文案撰稿工作。

一提到文案撰稿人，許多人可能誤以為我們是靠高超的「表達技巧」謀生，但實際上這個職業的工作，都是先從表達能力、也就是將想法輸出成言詞開始。

或許你會感到意外，文案撰稿人最初的工作，就是聆聽（廣告）客戶的聲音。

多數客戶對於他們的商品或服務雖然有強烈的想法，但絕大多數都無法轉化成貼切的言詞。

因此，撰稿人必須先從客戶端蒐集資料，理解「該說什麼」才能傳達出他們的想法，並將這些想法轉化成文字或言詞。

接著再問問自己，從消費者的觀點來思考，他們對這些文字或言詞有什麼感受，檢驗「該怎麼說」，最後才寫出廣告詞。

在這個過程中，必須將客戶的「想法」一而再、再而三地轉化成文字（言詞），最後再思考「該如何說」。講得極端點，最後這個「如何說」的階段可能只占整件工作的5％，文案撰稿人的工作，有95％是將想法轉為具體言詞的作業。

話雖說如此，其實我過去也完全不擅長這麼做，無法將客戶的「想法」好好地轉化為文字和言詞，看了前輩寫出經過轉化後的文案，我甚至提不出任何意見；當時前輩問我有什麼看法時，內心其實完全不知該說什麼才好……。

而且更重要的是，當時還無法順利做到「言詞化」的我，寫出的廣告詞幾乎完全無法打動人心。

網路廣告以數字殘酷地呈現出消費者的反應，差到讓我對客戶充滿愧疚，而什麼廣告大獎對我而言，根本是遙不可及的夢想。雖然學過所謂的「表達技巧」，卻無法提升撰寫文案的能力，直到有一次我突然領悟，原來問題本質出在我的表達能力、也就是將想法轉成言詞的能力太差。

細思之下也是理所當然，真正能打動人心的，是「說了什麼」，關鍵在於實質內容；空洞的內容再怎麼費心說得天花亂墜，人們也能敏銳地看穿那只是表面的包裝。

不論穿上多麼漂亮的衣服來打扮自己，最後人們重視的都將回到「內在」。

相同的道理，「實質的說話內容」才能產生語言的力量，溝通的本質就是「言詞化的能力」。