試車報告》純電美型快背 VOLVO C40 Recharge Ultimate

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VOLVO純電休旅XC40 Recharge以其優異三電架構，在台上市備受市場肯定；緊接純電跑旅C40 Recharge接續導入，車款包含C40 Recharge Single motor、C40 Recharge Ultimate Twin motor，試駕車為頂級的C40 Recharge Ultimate Twin motor。

試過24年式XC40 Recharge，改來試駕同車系的快背式姊妹車-C40 Recharge，而且不像XC40兼有油車版，C40只有電車版。

強化跑旅性格車高降低5.5公分 高辨識尾燈另賦予漸層燈光

兩者的車頭造型幾乎相同，均採空力飾板電車專屬外型，簡單說就是沒了水箱罩；為強化其跑旅特性，C40 Recharge車高降低5.5公分，而離地高也微降4mm。因沒了引擎，原引擎室多了31公升前行李廂，算是電車的附加價值。從側面看，C40明顯強調其快背式跑旅性格，車尾除賦予鋼琴曲線尾燈造型，還採漸層燈光以便和XC40做出區隔。另外試駕車車色可不一般，叫Fjord Blue峽灣藍，算是北歐自有表徵。

Google車載資娛系統很強大 全玻璃車頂可阻擋80%熱輻射

進入車內，座艙也採通透的峽灣藍色調。整體配置和油車款差異不大，尤其那內建Google車載資訊娛樂系統的9吋中控螢幕，整合了包括Google Maps等資訊，可跟手機一樣擁有商店Apps，亦可做OTA雲端更新、也能即時預測可行駛里程或抵達目的地剩餘電量，甚至，也會提醒充電並搜尋最近的充電樁，不過這次在竹南附近臨時想充電，Google Maps雖提供了三處充電站卻竟不存在，屬於幽靈充電站，應是圖資未及時更新使然。

以VOLVO高級車定位，試駕車諸如harman/kardon音響、能隔絕PM2.5之空品偵測Clean Zone功能都是令人喜愛的好裝備。發現另有一好是，全景玻璃車頂很先進，雖沒遮陽簾，但除可阻擋80%熱輻射，透光率達6.5%、紫外線穿透率僅0.5%，科技含量很足。

最大扭力提升成670牛頓米 零百加速僅需4.7秒

24年式C40 Recharge，強調電池、電機、電控等三電系統升級。以試駕車的Twin Motor而言，因受惠二代永磁馬達扭力更大，最大扭力即提升成 670牛頓米(Nm)，零百加速僅需4.7秒。不過車主應很在乎續航性，試駕車取得時近乎滿電，儀表顯示可續航里程為660公里，連跑了四天，南下遠至彰化，大多在高速公路巡航，直至第四天晚上才進行充電，竹南尋找未果，後於U-POWER新竹慈祥站做CCS1快充，試駕車直流快充功率已進化至200kW，由10%充至80%縮短至28分鐘，我由僅剩15%充至40%也才花不到10分鐘。此番長試VOLVO C40 Recharge Twin Motor，算是對新世代純電跑旅做了一次豪華體驗。

基本規格表

車型：VOLVO C40 Recharge Ultimate Twin Motor

電池型式：非同步電動馬達(前軸)、同步電動馬達(後軸)

電池型式：鋰電池

電池容量：82 kWh

最大馬力：408hp

最大扭力：670Nm

0~100Km/h加速： 4.7秒

續航里程：668公里

參考售價： 232萬元