訓練「秒回」表達力 先把這個方法學起來

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可能許多人會納悶「為什麼是寫筆記？」一提到筆記，多數人都認為那只是「記錄的工具」。不過，我希望透過本書讓大家知道，寫筆記還有更厲害的功能，那就是「可以將想法文字化、具體化的工具」。

我們絕大部分的模糊思緒，通常幾乎都沒有以「言詞／文字」的形式儲存在腦中，而只是以如同薄霧般朦朧的曖昧意象狀態存在，就像是「感覺」或「概念」。

當人們只是說話或在腦中思考時，有許多事情在不知不覺中就會停留在模糊不清的意象狀態，無法轉化為言詞。

相對的，「書寫」則是必須將這種模糊的感受或概念，轉化為能具體表達的「文字／言詞」。雖說是理所當然，為了寫下來，就必須把平時「模糊的思緒」具體輸出轉換成言詞，等於強迫自己置身於「必須要將想法具體地文字化」的狀態，而這樣的實際行動，就是書寫。

當漸漸習慣本書使用的言詞化表達練習，把腦海中模糊的意象不斷地轉變為明確的文字，這麼一來，增加平時腦中的「明確言詞」、提高腦中「文字顯現的解析度」，就能在緊要關頭信手拈來所需的語彙。

另外，可能有人會覺得自己「腦中一點想法都沒有……」，其實原因也是相同的。

這樣的人只是有模糊的意象、解析度低到幾乎看不見，但實際上一定存在自己的想法。

首先試著一點一點地寫出腦中已經有的想法，「什麼都好，總之，先寫出一項試試看」的嘗試非常重要！讓寫出的這一段話、一個詞猶如觸發點，產生拋磚引玉的作用，藉由寫下來的第一個想法，聯結到腦中其他原本模糊的意象（想法），也能自然而然地文字化。

然後，更進一步將一段段文字化的言詞寫在筆記上，會再次成為觸發點，讓其他的「模糊意象」也能轉化為具體的文字言詞。

每天重複這個循環的過程中，你的言詞解析度會愈來愈清晰，最後就能讓你的言詞表達既具體又明確。運用筆記工具，是為了「把思考言詞化」而使用，發揮思考的真正價值。

訓練出能立刻「秒回」的表達力

也不是要做什麼費力的練習，只需不斷地把浮現腦海的想法一一寫出來即可。

不過，時間限制是「一張A4紙兩分鐘」，每天三張，總計寫六分鐘，把這件事當成每天的習慣。這樣的練習就足以在短期內飛快提升你的言詞化能力；只需要兩個星期，你應該就能感受到：「咦？竟然文思泉湧！」

把時間限定在兩分鐘以內，不只是為了讓再忙的人也做得到，而是因為我平時在撰寫文案時就感受到：藉由提高一點難度的時間限制要求自己，更能專注於把想法具體地文字化。

在會議上被問到意見，或是面試時突然被提問、企劃書一直停滯不前等等……，不論任何時候都能靈光乍現，找到一針見血的詞句並回覆。本書的言詞化能力訓練的終極目標，就是像這樣達到極致秒回表達的狀態。