2024愛馬仕（Hermès）春夏新品發表會 傳頌巴黎奧運「源自福寶的愛馬仕精神」

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2024是巴黎奧運盛事舉辦的年份，也是巴黎福寶大道24號總店重新開幕的一百周年，今年愛馬仕主題「源自福寶的愛馬仕精神」，配件設計環繞福寶總店的設計細節，融入窗花、馬賽克地磚、以及同時於1987年誕生的煙火騎士標誌等別具代表性的元素，同時，因應即將於巴黎登場的奧運，除了馬術，配件中也可見運動相關細節，以愛馬仕的方式紀念這獨特的一年。

2024春夏配件發表會，將巴黎現場移至展場佈置成一個時尚家，從玄關進入客廳、更衣室、臥房、到花園，別具童趣的2D手繪圖案流露法式幽默。玄關展間最小最精緻度最高，以高級珠寶作品為主，除了以往較為少見的彩色寶石作品，多款設計延伸Chaîne d'ancre航海錨鍊，並變化安全別針的經典線條，巧思有趣之外，還有耳扣、雙指或三指戒等時髦的單品。

客廳地板鋪設H字母圖案馬賽克，讓人想起巴黎總店，沙發上的披融入運動主題，除了經典的H圖案與斜線提花，例如馬術主題手工刺繡喀什米爾羊絨毛毯，以造型馬具物件拼成品牌名稱，綴滿不刮皮膚的精緻玻璃珠刺繡。

更衣間掛放了主題配件，絲巾的設計將「源自福寶的愛馬仕精神」發揮得淋漓盡致，是最能收藏2024年度主題的作品。Mystère au 24絲巾把「24」這個數字隱藏在動物的腳印、蘋果的顏色、甚至小鳥的身影中，巧思很有餘韻。

臥室展間以男士配件為主，全新的Bolide à dos包詢問度最高，是首度推出的單肩背包，背帶可調長短，採用無襯裡的方式為大容量全皮包輕量化。另一款單肩小包則是以絲巾製作，斜背富潮流氣息；以馬鞍墊為靈感誕生的Horseback肩背包，由帆布、Swift小牛皮製作而成，是多年來少見的異材質拼接款，採用當今相當受歡迎的郵差包設計，裝飾馬鞍墊常見的菱格紋衍縫線條，蜿蜒的開口讓人想起馬背的優雅。

愛馬仕家的花園，海灘椅上鋪設了球類運動相關主題的毛巾，還有許多毛圈布材質的夏季感配件；運動鞋以降落傘作為面料，搭配TPU和EVA大底，輕盈又耐，絲巾圖案則將愛馬仕的經典圖騰與馬術元素變成了冰淇淋和冰棒，把夏季的炎熱也一併收納。

Hermès愛馬仕2024春夏包款

Fonsbelle Chaîne肩背包

Fonsbelle Chaîne肩背包 (Box 小牛皮材質) NT$ 649,600 Hermes © Studio des Fleurs 。圖／Hermès提供

Fonsbelle Chaîne 肩背包重新詮釋了 Henri d’Origny 於 1970 年代的設計，運用精湛的皮革鑄型工藝打造出硬挺輪廓。外型簡約素雅，將金屬配件都隱藏在內襯裡。從鏈條與包扣造型相互呼應的設計細節與夾層內貼心附上的隨身鏡皆能體現愛馬仕的工藝。

Arçon 系列除了原本的尺寸外，本季新增了小尺寸包款。兩種尺寸的包身前方皆有收納口袋、標誌性的鉤環及可調整長度的揹帶設計，而 P’tit Arçon 的不同之處在於以拉鏈為其包袋的開闔方式以及可以跨肩斜背。

Arçon 肩背包( Barénia Faubourg 小牛皮材質) NT$ 270,000 Hermes © Studio des Fleurs。圖／ Hermès 提供

P’tit Arçon 肩背包 (Barénia Faubourg 小牛皮材質) NT$ 188,800 Hermes © Studio des Fleurs。圖／ Hermès 提供

Birkin Sellier Faubourg en fête提包

這款 Birkin 皮包是從 1950 年代以錯視手法設計的連身裙裝上汲取靈感。包面上描繪了愛馬仕巴黎福寶大道總店的店門輪廓，採用水粉效果手繪的圖案與黑色的 Evercalf 小牛皮形成鮮明對比。特別的是，這款包將品牌鎖釦上的標誌性掛鎖變成一顆迷你迪斯可球。

Birkin Sellier Faubourg en fête 提包 (Evercalf 小牛皮材質) NT$ 728,600 Hermes © Studio des Fleurs。圖／ Hermès 提供

Haut à Courroies Coup de soleil 提包

新版的 Haut à Courroies 提包在皮革表面處理階段時，透過與模板印刷工藝，創造出「曬痕」效果，像是包身以較淺的顏色呈現翻蓋、束帶、角撐板和鑰匙鎖套的痕跡。

Haut à Courroies Coup de soleil 提包 (Togo 小牛皮材質) NT$ 816,400 Hermes © Studio des Fleurs。圖／ Hermès 提供

這款 Birkin 皮包是從 1950 年代以錯視手法設計的連身裙裝上汲取靈感。包面上描繪了愛馬仕巴黎福寶大道總店的店門輪廓，採用水粉效果手繪的圖案與黑色的 Evercalf 小牛皮形成鮮明對比。特別的是，這款包將品牌鎖釦上的標誌性掛鎖變成一顆迷你迪斯可球。