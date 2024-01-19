裕隆移動春節安心返鄉 一路順行優惠啟動

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迎接農曆春節返鄉出遊的熱需求，『裕隆移動服務事業』旗下格上租車、LINE GO及歐固德進口車保修，宣告啟動春節全方位一路順行優惠！消費者不論選擇租車、計程車、機場接送或共享車，均可享租乘車優惠；甚至車主基於長程移動需要而必須做的行車健檢，裕隆移動服務事業體都將提供最安心的服務，並以優惠價格充分滿足民眾農曆年的返鄉、出國、走春出遊等所有移動需求。

這次龍年春節連假，從2月8日小年夜到2月14日初五共7天，如若提前請2月5日到7日，將可連休12天，吸引不少趁連假前闔家出遊、提前返鄉或規劃出國過年的旅客，為了支援民眾各類移動需求「裕隆移動服務事業」除將送上租車、乘車等優惠之外，也不忘為即將開車返鄉出遊的車主提供免費愛車健檢，要讓返鄉過年的一家大小都能平安行車。

LINE GO平台二月底前優惠超多 現開通會員享首次自遊租30分鐘免費

LINE GO平台即日起至二月底前，將提供包括LINE TAXI多元計程車、星選科技車選項，消費者輸碼領折扣最多可享每趟50元優惠，機場接送最高折扣200元；現在即刻開通LINE GO租車會員，審核通過，將享首次使用自遊租共享車服務30分鐘免費；春節期間搭車、租車還有機會拿到LINE GO龍年限量轉運春聯或紅包袋。

LINE GO平台二月底前優惠超多！春節期間搭車、租車還有機會拿到LINE GO龍年限量轉運春聯或紅包袋。 圖／業者提供

瞄準民眾春節用車多元需求 格上車種齊備務求各取所需

主打多元車款的格上日租車深知，消費者平時固然愛挑CP值高的經濟車款，但春節全家開車出遊不免對車輛舒適、空間、操控及智慧化需求較高，為此格上這次在車款提供上務求更多元，不論輕型簡約、舒適動感SUV、商旅MPV、中型奢華、頂級旗艦款、露營車、二輪機車等車種，乃至油電車或者純電車款，通通都齊備，要讓各類型的消費者都能各取所需。

跟格上租LIVINA逾三天打6折 向Go Smart累租20小時送8張50元券

有關格上短租春節方案方面，這次特別打出承租NISSAN LIVINA三天以上6折，其餘進口車款五天7折、三天8折；國產車則有五天89折起優惠，並加碼贈送日租車及共享車優惠券，最高可拿到1000元優惠。此外，格上Go Smart共享車也推出春節期間租滿一定時數送優惠券的好禮紅包活動，累計租滿20小時，就送8張50元優惠券。

歐固德保修2/5前零部件打88折 回廠啟動保固周周抽菁鑽聯盟住宿券

針對開自家車返鄉民眾，專精歐系進口車保修的歐固德保修也特推行車安全健檢送好禮活動，即日起至2月5日除提供22項行車安全健檢、行車安全部件88折等促銷回饋，還另加碼回廠啟動保固，周周抽價值3,999元「菁鑽聯盟住宿券」活動。歐固德保修廠展舜汽車老闆蔡孟純提醒車主，年前屬汽車保養旺季，為避免遇到保修廠塞爆，記得提早預約進廠，安全上路才是至要。