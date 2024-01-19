試車報告》展現差異化 Škoda OCTAVIA Combi RS

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對準歐系性能車迷胃口，Škoda TAIWAN針對主力OCTAVIA車系導入RS車型，包括快背式OCTAVIA RS與旅行車OCTAVIA Combi RS均同步引進，試駕車為僅導入一款的性能旅行車OCTAVIA Combi RS。

這次Škoda RS全性能車試駕，可說各型RS都涵蓋，很高興竟被分配到沒開過的OCTAVIA Combi RS。也知道它作為車系旗艦，配備肯定上乘，駕馭會更舒服。

扭力高達37.8公斤米 零百加速僅花6.7秒

OCTAVIA Combi RS搭載2.0 TSI EVO 4引擎，最大馬力245匹，扭力達到37.8公斤米，峰值調在1600~4300rpm，亦即，起步、加速只要敢踩，峰值扭力都用得到，其零百加速僅花6.7秒！說它是性能車絕非虛美。據了解，該新年式動力做了不少修正，如燃油噴射壓力提升到350 bar；所採6代液壓多片式離合器最大鎖定扭力高達1600Nm(一般500Nm)，擺明要滿足車主偶或硬操需求。比起常規房車，這輛RS不止更貼地，劇烈轉向也仍保有極佳指向性，旅行車有此操控表現值得按個大讚。另再誇一下這車標配的平視顯示HUD，我一向認定有投射式HUD才算進階，試駕車的HUD除了角度、大小可調，還可投射最愛首頁，最多能加到四個頁面呢。

試駕車搭載2.0 TSI EVO 4引擎，最大馬力和扭力值各達245匹及37.8公斤米，零百加速僅花6.7秒。圖／于模珉

全身RS套件更顯個性霸氣 紅色卡鉗19吋鋁圈很有型

把車開到枋寮漁港拍照。標配Matrix智慧複眼頭燈的OCTAVIA Combi RS，因著加諸專屬套件而愈顯個性霸氣，全車包含黑色水箱罩、黑色進氣格柵、下擾流、LED霧燈、黑色後視鏡蓋、跑車尾翼、左右單出跑車式尾管，全是RS；尤其那賦予紅色卡鉗19吋ALTAIR鋁圈，很有型，有加分效果。

Info Sense數位化座艙更直覺 RS套件與紅色縫線營造熱血氛圍

車內配置雖和常規OCTAVIA相當，也進化採用了Info Sense智慧直覺數位化座艙。不過為凸顯RS跑旅氣息，車內滿是RS元素，如全彩駕駛儀表即增添RS運動模式；10吋中控螢幕內建RS歡迎Logo及動畫；更別說入座前就可一眼瞧見RS金屬門檻、RS油門/煞車金屬踏板，跑車化座椅也多了熱血的紅色縫線；車內還另特採RS專屬的Suedia飾板。我個人對握感極好的平把真皮方向盤情有獨鍾，除此之外，這個三幅跑車式方向盤既是多功能，還內建電容感應，並附手排模式必用的換檔撥片。

旅行車天生優點當屬其置物空間，試駕車基本的就有640公升！還特設雙層地板，便於車主收納貴重物品。作為車系旗艦，這車也標配了智慧體感電動啟閉尾門。旅行車以其實用性和特殊性崛起台灣市場，賣量雖不如休旅車但需求穩定，有若品牌的小搖錢樹，OCTAVIA Combi RS也會是。

OCTAVIA Combi RS基本行李廂空間達到640公升，深度也比一般轎車長。圖／于模珉

基本規格表

車型: SKODA OCTAVIA Combi RS

動力型式:直四TSI汽油渦輪增壓

排氣量:1984C.C.

變速箱: 7速雙離合器自手排

最大馬力:245hp/5000~6500rpm

最大扭力:37.8kgm/1600~4300rpm

0~100km/h加速:6.7秒

平均油耗: 14.6km/L

參考售價: 161.8萬元