裕隆汽車長期推動臺灣木雕藝能 榮獲文化部文馨獎肯定

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由文化部辦理之第16屆「文馨獎」於華山文化創意園區舉行頒獎典禮，表揚長期支持文化藝術的企業、團體與個人。裕隆汽車因長期贊助支持「臺灣國際木雕競賽」，獲頒本屆常設獎-銀獎殊榮，展現裕隆汽車協助臺灣木雕藝術傳承、與地方文化共好的永續精神。

做為長期駐立三義「木雕之鄉」的本土企業，裕隆汽車自1997年起開辦裕隆木雕金質獎及裕隆木雕創新獎，前後共辦理十七屆。2014年起，為整合政府與企業資源，裕隆汽車由主辦單位轉為每年贊助苗栗縣政府文化觀光局辦理「臺灣國際木雕競賽」200萬元，並於競賽中設立「裕隆木雕創新獎」、「裕隆木雕薪傳獎」兩獎項，共計獎金60萬元，贊助至今已邁入第十年，累計贊助金額達2,600萬元。裕隆汽車期望透過獎勵優秀的木雕藝術創作，鼓勵創作者持續為臺灣木雕注入豐沛的藝術能量，展現木雕藝術濃厚的文化底蘊。

近年，裕隆汽車也將廠區大樹修枝後的木材贈予「三義木雕藝術節」活動單位，作為現場DIY活動的材料，並鼓勵員工同仁前往參與木藝DIY、鋸木體驗等系列活動，期盼建立大家對於藝文參與的重視，同時提高三義地方的觀光效益。此外，為協助地方藝術文化傳承，裕隆近年不僅舉辦木雕妙手體驗營，今年開始將木雕藝術向下扎根，贊助三義高中設計科的木雕課程，以及國中部木雕社團的成立經費，讓對木雕有興趣的學子們，有機會認識地方特色文化，培養他們藝術欣賞與創作體驗的能力，為木雕文化的傳承盡一份心力。

裕隆汽車對臺灣木雕的關注及支持，長期贊助辦理木雕競賽、鼓勵員工同仁參與木雕藝文活動、資助在地學校的木雕教育等，協助打造技藝與創作薈萃之處，致力延續地方特色文化。未來，裕隆汽車期望能夠持續整合政府資源，提升臺灣當代木雕藝術與國際文化接軌與對話，鼓舞更多對木雕藝術懷抱熱忱的創作與夢想，加深社會大眾對多元文化的理解，拓展不同藝術形式與創意表達的文化視野，讓更多人感受木雕藝術的魅力。