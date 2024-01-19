雙利多急救 台股萬七有撐

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台股元月18日量縮反彈

台股重挫後國家隊、權王台積電18日持續「雙多護體」，助攻指數最高勁揚138點站回17,300大關，然上檔季線壓力沉重，終場漲點收斂至66點收17,227點，法人看好在台積電利多伺候、國家隊護航下，台股萬七有撐。

台股18日反彈量縮，成交量縮減至2,807億元為近六日最低，富邦投顧董事長蕭乾祥、第一金投顧董事長陳奕光認為，量縮是止跌首部曲，後市回穩機率大升，可靜待新台幣重返31元、外資期貨空單減至萬口以下、台積電突破去年高點594元「三位訊號」到位，催動指數挑戰月線17,581點，迎接2月偏多行情。

連兩日重挫385點後，台股在台積電法說偏多預期下跌深反彈，台積股價上漲7元收588元、貢獻大盤57點。法人分析，台積電展望2024年美元營收增21％～25％驚豔市場，看好本波股價挑戰去年最高594元甚至600元大關。

法人動態上，外資現貨連四日賣超1,411.75億元，18日賣超87.33億元為期間最低，主要砍出遭降評的聯電2.52萬張，及仁寶2.2萬張，大舉加碼台積電48億元為買超第一，對台指期回補淨空單882口至1.36萬口；國家隊投信買超33.08億元、連兩日加碼104億元，八大公股行庫買超23.83億元，自營商自行買賣也買超9億元，槍口一致對外。

陳奕光點出，台股坐擁四大利多：基本面牢固，宏觀的GDP及微觀企業獲利數字穩健；國家隊呼口號、做動作，公股、投信今年來加碼671億元示堅守萬七決心；台積電法說提及2027年前AI年複合成長率50％，且100％由台積電製作，台廠獲益匪淺；弱勢的原物料股有望超跌反彈。

台新投顧副總經理黃文清則指出，市場對美國Fed提前3月降息預期淡化下，大舉湧進的外資資金閃撤，後市待2月1日利率決策會議後，外資多空方向才會轉趨明朗。（相關新聞見A2、A3）