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中美財金官員 北京二度會談

由美中財政部官員組成的「金融工作組」傳18日和19日在北京舉行第二度會談。圖／美聯社
由美中財政部官員組成的「金融工作組」傳18日和19日在北京舉行第二度會談。圖／美聯社

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由美中財政部官員組成的「金融工作組」傳18日和19日在北京舉行第二度會談，會議聚焦討論金融穩定、跨境數據、資本市場、毒品和恐怖主義資金，以及中國經濟放緩，導致前景下行隱憂等問題。儘管美中近期就台海議題持續交鋒，中美雙方仍尋求擴大經濟合作空間。

外媒引述消息，美國財政部負責國際金融事務的助理部長內曼（Brent Neiman）率團抵京，同行的還有金融犯罪執法部門主管加基（Andrea Gacki），將先赴香港，與金融機構就非法融資和合規問題進行商議。大陸方面則由中國人民銀行副行長宣昌能出席。

落實拜登彈性溝通管道

金融工作組是2023年舉行「習拜會」前，中美高層積極鋪路的重要一環。美國財長葉倫去年7月訪中就會見多位中方官員，成果之一就是建立「經濟工作組」和「金融工作組」。

「習拜會」去年登場前，美中金融工作組已完成第一次線上會議。本次會議成行，凸顯拜登政府對於建立彈性美中溝通管道的承諾。

葉倫去年即預告2024年訪中時，與中方官員討論的話題將是雙邊關注的困難領域。

中共黨報人民日報18日也引述中國商務部長王文濤談話，將用好中美商務部溝通交流機制及中歐、中日出口管制對話機制等平台，爭取擴大合作面、縮小分歧點。

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