拜登怒海劫 斷葉門叛軍金援

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美國拜登政府17日宣布將葉門叛軍「青年運動」重新列入恐怖組織名單，試圖透過切斷金援與武器資源方式，防止該組織對於紅海商船發動攻擊。航運專家警告，紅海危機對於全球供應鏈的衝擊，可能長達數月時間甚至一年之久。

美方表示，被列為「特別指定全球恐怖份子」（SDGT）的青年運動將面臨嚴厲制裁，包括相關資產遭凍結等，但要到2月中才會開始實施。

白宮國安顧問蘇利文指出，此舉意在「切斷青年運動資金來源、進一步限制他們進入金融市場，並讓他們對自己行為負起責任」，但若青年運動停止襲擊，美國會重新評估此安排。

青年運動發言人回應，將繼續襲擊紅海附近的以色列相關船隻，展現對於巴勒斯坦的支持。

青年運動17日以無人機攻擊行經亞丁灣的美國貨輪M/V Genco Picardy號，美軍隨即對於青年運動發動空襲，摧毀14枚「已經裝載、準備發射」的飛彈，這是美軍一周內第四度打擊行動。

Honor Lane Shipping航運公司寫給客戶的電郵中表示，承運商聯絡人私下預測紅海危機至少六個月內無解，甚至可能長達一年。物流公司德迅說，開往蘇伊士運河的貨櫃船高達九成運輸量被迫繞道而行，導致沃爾瑪在內的零售巨擘必須制定替代的貨運計畫。