增電減排，新總統補破網刻不容緩

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總統大選結果底定，準總統賴清德在520上任前的數個月內，必須亟思未來四年如何排除現存的各方障礙，帶領國家走上安全富足的道路。眼前的挑戰甚多，除了積極化解攸關國家安全的兩岸問題，加速促進國內經濟成長並確保電力穩定供給也是要務。

來自經濟部統計處的資料顯示，我國去年遭逢地緣政治衝突與全球性通膨影響，全年經濟成長率粗估僅1.42％，創14年最低增幅。不過，2024年的成長率估計將回升至3.35％，經濟狀況若確定回溫，那麼賴清德就任後的首要工作，將會是確保今夏的供電穩定。

全台去年用電量創下歷史第三高，但多方預期的缺電並未發生，主因既不是供電非常充裕，也不是台電優化電力調度與機組歲修機制，而是去年經濟狀況不佳，用電量出現負成長。經濟部能源署資料顯示，去年前11個月全台發電量2,584億度，比前年同期減少73億度。

回溯近年資料可以發現，發電量從2019年的2,742億度，逐年上升至2020年的2,800億度及2021年的2,910億度，創下歷史新高。2022年受到全球景氣趨緩的影響，發電量開始反轉下滑，略減28億度成為2,882億度，但仍是史上第二高；去年景氣持續不振，產業為調整庫存而降低開工率，因而出現發電量下降幅度擴大的情形。

去年3月14日，裝置容量達100萬瓩的核二2號機因運轉執照到期而停止運轉，為回應外界的缺電疑慮，經濟部特別於前一日召開記者會，強調已有確保供電穩定的規畫。當時說法是通霄電廠小電力（18萬瓩容量）及大潭電廠8號機（112.4萬瓩容量），均可於夏天以前上線商轉。結果去年僅通霄新機組商轉；大潭8號機始終未商轉，開年迄今甚至仍處於新機組試俥的狀態。經濟部針對機組商轉的保證跳票，卻能從缺電陰霾中全身而退，值得慶幸。只不過，經濟欠佳導致整體用電需求下降，竟成為台電躲過供電不足的「助力」，也算一大諷刺了。

賴清德520就任後，7月馬上面臨核三1號機除役，6月及9月另有民營麥寮電廠1號機與2號機除役，年底預計還有協和電廠3、4號機及通霄電廠4、5號機除役，全年除役容量達392.2萬瓩。今年新增機組預計四部，分別是6月上線的興達電廠新1號機、大潭電廠9號機與民營森霸電廠3號機，以及8月上線的大潭7號機，新增容量計443.7萬瓩。乍看之下，新增比除役多出51.4萬瓩的裝置容量，今夏供電應無問題。不過，由於新增機組全數為燃氣機組，在桃園觀塘第三天然氣接收站未啟用前，並無足夠天然氣可供所有新機組發電。

若欲延續蔡英文「增氣、減煤、非核、展綠」的能源轉型規畫，賴須將2025年的燃氣發電占比提升至50％，以目前各式能源的供電占比及開發現況來看，能否達標並不難預測。最新資料顯示，去年1至11月期間，氣電占比達39.4％，考量前述「空有機組、無氣可用」的窘境，想要在兩年不到的時間新增10.6％氣電，已成不可能的任務。

更糟的是，如果賴執意延續非核家園政策，為滿足未來的用電需求，燃煤發電占比不僅無法順利調降至原先規畫的30％，反而還須逆向提高。這現象其實已在去年發生，去年前11個月煤電占比達43.0％，較前年同期增加0.7個百分點，原因正是核二2號機於去年3月除役，氣電又不及填補缺口，最終只能得提高煤電占比。然而此舉不僅與全球減碳趨勢背道而馳，更辜負民眾對於降減少空污的期待。

除了氣電新增受阻，再生能源發展一樣不順利，尤其是光電與風電兩大主力。去年光、風兩電的裝置容量目標值分別是是1,400萬瓩與414萬瓩，但11月底的實績值分別為1,201萬瓩與267萬瓩，開發進度明顯落後。就算今明兩年努力趕業績，光、風電裝置容量都無法在2025年分別達到2,000萬瓩與694萬瓩的預定目標。

若從再生能源整體發電量來看，情況其實更令人憂心。去年前11個月再生能源發電230億度，較前一年同期增加14億度，但明顯不足以彌補核二2號機除役後少發的65億度。此外，再生能源去年發電量占總發電量8.9％，距離經濟部規畫2025年達15.2％的最新目標值，尚有一大段差距。

至此，賴清德必須認清一件殘酷事實，非核政策若不及時調整，核三1號機在今年7月除役後，全台供電將因燃氣電力與再生能源開發盡皆落後，而遭受嚴重衝擊；特別是伴隨經濟復甦而來的用電成長一旦在今年出現，缺電幾已無可避免。

請問新總統，您能承擔就職一年內，就遭遇大停電的風險嗎？