台積大布局 高雄N2彎道超車

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台積電先進製程大布局

台積電全球化布局成形，除日美歐三地新廠自今年第四季起陸續量產外，台積電亦擴大在台布局先進製程，除新竹寶山外，將啟動高雄廠第三座的二奈米晶圓廠的評估作業。半導體業者分析，台積電計畫在高雄設立三座二奈米晶圓廠，合計將重砸逾2兆元投資高雄。

台積電表示，二奈米目前規劃於高雄和新竹寶山，預計2025年進入量產。高雄原先僅規劃兩座，然因客戶需求強勁，伴隨AI興起，在HPC及智慧型手機應用帶動，研議再多蓋一座二奈米廠，以滿足客戶之需求。

台積電指出，高雄廠為2021年11月宣布新設廠計畫，前年已開工，進度良好並已設有公共基礎設施；因為客戶對N2產能強勁需求，基於高雄廠區晶圓二十二廠現有建設，計畫將開始評估開發第三期廠區；此外，三奈米台南廠、台中廠也都在如火如荼進行之中，加碼擴大投資台灣。

總裁魏哲家也分析，客戶需求非常強勁。先進封裝部分，儘管台積電2024年後段先進封裝產能倍增仍不足，2025年將延續；台積電於該領域已有10年以上經驗，無論是CoWoS、3D封裝等，未來幾年年複合成長率至少達到5成。

董事長劉德音指出，日本熊本第一座廠將在2月24日開工典禮、第四季量產，製程集中於成熟製程；第二座已與日本評估完成，計畫今年開工，並導入成熟製程。

美國亞利桑那廠則會生產四奈米，估計2025年下半年投入量產，第二座廠正在興建中，最終製程則視美國政府補助進度，估2027年之後進入量產；劉德音強調，海外廠的製程取決於客戶需求以及時間。

歐洲廠布局馬不停蹄，台積電表示，將與合資夥伴共同在德國德勒斯登建立以汽車和工業應用為主之特殊製程晶圓廠。目前持續與德國聯邦政府、邦政府和市政府保持密切溝通，官方承諾堅定，計劃在今年第四季動工。

台積電砸兆元資本支出投資高雄，高雄市政府18日晚間回應指出，高市府會全力協助，讓先進製程如期如質2025年量產，滿足市場需求與後續擴大投資落地高雄。高市府與台積電保持密切溝通，將配合廠商未來第三座晶圓廠P3的規劃期程與市場需求。園區第一座晶圓廠P1相關工程均如期如質施作中，估於2025年量產，第二座晶圓廠P2已核准開工。

高市府強調，將攜手台積電與南科管理局合作開發，針對台積電擴大投資進行協助對接，水電需求部分，高雄不僅供電無虞，將再添楠梓與橋頭2座再生水廠，以滿足台積電100％再生水的生產需求。