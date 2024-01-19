台積電董事長 劉德音華麗轉身 退休陪家人

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台積電董事長劉德音6月股東大會後將退休，台積電「提名及公司治理暨永續委員會」已推薦魏哲家接任下屆董事長，將以2024年6月下屆董事會選舉結果為主。如魏哲家獲選董事長，應會繼續目前總裁職務，台積電「雙首長」制將劃下句點。

此次法說會為劉德音最後一次以董事長身份主持，他主動提及退休心路歷程，感謝法人信任台積電，全場法人也熱烈鼓掌向他致意。他說，台積電30年猶如「非凡之旅」，感謝經營團隊及同仁勤奮、奉獻和「事在人為（can-do）」精神，為公司打造今日成就。回憶30年前任職於台積公司，擔任一個晶圓廠建廠四人小組的組長，很榮幸在台積電創辦人張忠謀博士退休後接任董事長。這6年期間，台積電重申作為全球邏輯積體電路產業中，長期且值得信賴的技術及產能提供者的承諾，堅持「誠信正直、承諾、創新和客戶信任」的企業核心價值。此外，劉德音期待退休後與家人共度更多時光。

外資券商大摩半導體分析師詹家鴻發言感謝劉德音的領導貢獻，並詢問在台積電的未竟志願。劉德音說，離6月還有段時間，有信心台積電能如期完成財測，董事會及董事長改選程序也絕對符合公司治理。在美國廠建廠方面，他表示台積電與美國政府就獎勵和稅收抵免補助密切溝通，第一座晶圓廠在廠務供應鏈基礎建設、公用設施供應和設備安裝等方面取得重大進展。

台積電持續與當地的工會和貿易夥伴發展密切合作，包含最近和亞利桑那州建築業委員會就新的合作框架簽署協議，擴大台積電與當地合作關係，包括加強人力培訓和發展、維護廠區安全、僱用當地工作人員及建立定期的溝通，對雙方來說是雙贏。