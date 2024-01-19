台積電總裁 魏哲家霸氣接手 衝刺AI版圖

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台積電2奈米製程預計2025年下半年試產，總裁魏哲家成為台積電挺進2奈米的重要推手，並全力朝AI版圖擴展。市場密切觀察台積電新時代的來臨。

有別於董事長劉德音華麗轉身，出生於南投縣鹿谷鄉的魏哲家，1998年進入台積電打拚26年之後，將以「接地氣」的方式掌舵台積電。

台積電睽違四年之久於18日召開實體法說會，魏哲家底氣十足，持續唱旺台積電的未來。他表示，所有AI晶片客戶都與台積電合作，估未來幾年AI年複合成長率將達5成，至2027年台積營收比重都達高雙位數。

本次法說會有瑞銀艾藍迪（Randy abrams）、花旗陳佳儀及摩通哈戈谷等重磅級半導體分析師發問，法人關注魏哲家如何擘劃台積電未來方向。多數法人認為，相對於往年，這次法說會中魏哲家顯得「輕鬆且自信」。

在以直球對決方式提問台積電與競爭者之間的先進製程差距，包括英特爾彎道超車及台積電未使用High NA EUV（高數值孔徑極紫外光微影設備）等敏感問題時，魏哲家霸氣回應，「我們永遠在正確時間做正確選擇」，技術本身沒有價值，需要客戶賦予，台積電站在服務客戶之立場，除電晶體、功耗外，還需考量合理成本，能夠成熟量產並使客戶滿意，至於High NA EUV，今年會購入，僅用於研發。

魏哲家強調，2奈米及其衍生技術將擴大台積電之技術領先優勢；台積電於N2發展出背面電軌（backside power rail）解決方案，適用於高效能運算相關應用，2025年下半年推出供客戶採用，2026年量產。