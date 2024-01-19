大利多！金控動用老本配息門檻降 永豐、玉山等10家達標

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15家金控公積配息指標

金控今年配息力可期。金管會18日確定鬆綁金控以「資本公積」配息的條件，不但與法定公積配息脫鉤，且只要資本適足率過關即可，初估至少10家金控符合用資本公積配息的資格，但仍要經金管會個案核准。新制本週上路，各金控已可著手規劃今年股利政策。

■與法定公積配息脫鉤

銀行局副局長林志吉強調，金控以歷年獲利（累積未分配盈餘）配現金股利，或用公積發股票股利，都不受限，但若要動用資本公積及法定盈餘公積配現金，則須符合條件並要事先申請。資本公積配息適用門檻較低，最嚴格是動用法定公積，亦可見金管會樂見的配息順序。

金管會去年10月預告草案，明訂金控若要用資本公積或法定盈餘公積配息，都要符合四條件，最嚴格的是「發放後法定盈餘公積達實收資本總額50％」，及雙重槓桿比、負債占資產比、財務槓桿度三指標要低於同業平均外，更不能超過115％、15％及105％，14家金控無一符合條件，配息能力大受限制。

■資本適足率過關即可

在業者極力爭取及考量真實狀況後，金管會最終拍板，若金控要動用資本公積配息，只要符合分配後集團資本適足率逾120％，且子銀行資本適足率10.5％及第一類資本8.5％、子證券200％、子保險250％與淨值比逾3％等比照執行庫藏股標準，且子銀行流動準備率、流動性覆蓋率、淨穩定資金率不得低於法定。

依2023年半年報，有10家金控初步符合門檻，即華南、富邦、國泰、永豐、玉山、元大、台新、第一、國票、台灣等金控，最終要以2023年全年財報為主。

金控若要用法定盈餘公積配息則依舊要過四關，目前沒有金控過關。第一依舊是分配後法定盈餘公積須達實收資本總額50％，以2023年第三季財報只有富邦金符合；第二是資本適足率，有十家金控符合；第三是財務健全度，如備抵呆帳等合規；第四是財務結構，即近一年雙重槓桿比率未逾115％。

至去年11月，第四點合規的有八家金控，即永豐、玉山、元大、台新、新光、第一、國票、台灣等，但八家金控都未符合第一點，因此目前沒有一家金控符合用法定公積配息的標準。