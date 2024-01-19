外資翻多指標 16檔吹反攻號角 最熱個股、族群出爐

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外資18日續賣超台股87億元，但在預期台積電18日法說會釋出正向訊息，回頭猛加碼台積電、聯發科及日月光投控等半導體族群，及因紅海危機帶動運價上漲的貨櫃三雄、併購題材的文曄、2023年財報優異股如中信金及長榮航等，成為外資翻多指標，可望率先吹起反彈號角。

台積電18日法說會內容正向，為市場注入一劑強心針，也趨動外資回補台積電及半導體股族群。國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，台積電法說會後，預期消費性電子需求回升態勢沒有改變，台積電拋出基本面優異的消息，有望抵擋因外資賣超、匯出的資金面不利的情況，台股可望止跌反彈；惟後面要有較大行情，要市場重新反應降息，出現美元指數及美債殖利率反轉向下，才有望重啟多頭攻勢。

儘管18日外資仍續賣超87億元，但外資已鎖定特定個股回頭加碼，篩選外資終止賣超或連賣，18日轉為買超1,600張以上的個股中信金、台積電、長榮航、陽明、文曄、長榮、明基材、華邦電、元太、華泰、迎廣、敬鵬、日月光投控、聯發科、京元電子、萬海等16檔。

外資回頭加碼股主要集中在晶圓代工、IC設計、封測、記憶體等重量級半導體股，外資集中火力加碼半導體，與內資投顧看好今年半導體股成長的趨勢一致。

凱基投顧董事長朱晏民表示，隨著IC庫存去化，加上終端需求觸底，今年整體半導體產業庫存改善的方向不變；依Gartner預估，全球半導體市場營收2024～2025年，將分別有二位數年增，將達6,240億美元與7,210億美元。

此外，去年營收增長、獲利可望再上一層樓，或已自結去年財報表現優異股，如中信金、敬鵬、華泰、長榮航，都是外資趁機逢低加碼的標的。