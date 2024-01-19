不只群創、富世達！基本面當靠山 16檔投信明燈股大點兵

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投信買不停個股

外資在總統大選撤離股匯兩市場，摜壓台股至季線，投信今年買超台股居三大法人之冠。台股分析師認為，外資為回補台指期空單，將台股殺過頭，反而投信對台股不離不棄偏多逆勢操作，具有參考性，關注AI供應鏈、報價上揚及總統大選後投信看好的個股。

康和證券投資總監廖繼弘、台新投顧副總經理黃文清均一致認為，總統大選後台股行情變調，但行情殺過頭了。基於季線仍往上，日KD跌落20以下屬於超賣區，台股行情將塵埃落定，整裝再重新出發。

統計投信今年來買超台股市櫃合計441億元，其中上市股票買超352億元；總統大選後四個交易日市櫃合計買超164億元，與外資鉅額提款台股操作不同，外資此次為選前布局進行收網，一手順摜壓台股，一手大賺台指期空單及匯市，並非看空台股，因護國神山台積電仍穩在月線之上安然無事。

黃文清表示，鑑於外資布局台股的部分資金為了套利、賺匯差及台指期而來，因此投資人布局台股以投信的腳步參考性較高。

統計總統大選後四個交易日，投信買不停的個股且具有基本面當靠山，納入去年12月營收年增及月增的條件個股有群創、中美晶、美時、力成、旺矽、聯強、勤誠、台光電、世紀鋼、大江、中信金、富世達、鈊象、祥碩、M31、宏碁等。

黃文清表示，投信買超股票除了追尋ETF成分股而買外，主動型的股票型基金對台股看好的仍是生成式人工智慧（AI）所衍生的AI供應鏈為主及摺疊智慧機、綠能的政策受惠股，搭配跌深生技醫療股、面板股及季節性個股如遊戲等。

AI成為新顯學，甚至台積電18日法說會都證實客戶AI晶片下單量變大，用在智慧機、PC等，並估2027年AI占台積電營收會高達17-19％或更高，此是投信在台股跌破季線之際仍持續買超AI供應鏈的個股，如勤誠、台光電、祥碩、M31、宏碁等。