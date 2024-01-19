金融股強心針 投資價值浮現

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台股回檔整理，金融股今年以來表現是先強後弱。金融股指數今年來下挫4.43％，幅度大過大盤跌幅3.92％，但觀察14家金控股，仍有四家表現優於大盤，展現抗跌實力，法人預期，股息將是上半年金融股凝聚人氣的關鍵，也是投資人關注焦點。

四家表現較大盤抗跌的金控股，包含中信金跌1.76％、兆豐金跌3.57％、國票金跌3.67％、富邦金跌3.86％，另永豐金下跌4.31％、第一金下跌4.38％，雖跌幅較大盤大，但仍較金融股指數強勢。

法人分析，抗跌金控股去年獲利都不錯，即獲利表現是金融股最強支撐。金管會18日鬆綁資本公積配息條件後，對金融股將是大利多，可對近期表現較弱勢的金融股注入強心針，有望吸引長線投資人買盤進駐。

大盤18日止穩，但金融股盤中仍創今年來低點1,642.16點，本周以來金融股下跌2.75％，較大盤下挫1.63％稍弱。法人指出，金融股在外資狂提現下，表現弱勢並不意外，後續觀察股利行情何時啟動。

法人預估，去年金融股獲利多優於前年，今年股利可望呈現大幅度成長，富邦金控董事長蔡明興日前也已透霑，去年獲利較前年成長，「股利不會縮水」。上半年金融股要能凝聚人氣的關鍵就是股利，接下來新春展望、法說會陸續舉辦，各金融股股利消息可望更明朗。

另外，金管會日前回應金總白皮書建言，採納多項建議，其中最受矚目的是爭取金融營業稅率2025年開始從5％降到2％，金融業預估每年可省下250到300億元的稅款支出。財政部對此亦持開放態度，會在2024年底到期前完成研議，若政策拍板，預期金融股也將提前反映此利多。