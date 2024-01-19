配息實力大解析！金控股息比拚 這五家殖利率有望破4％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

金控現金股息殖利率預估

金控今年配息將優於去年，金控研究部門預估今年金控股配息情形，認為開發金、元大金、永豐金、中信金、第一金等五家現金股息殖利率有機會突破4％。由於大部分金控獲利都較前一年增加，因此看好今年的金控股利行情及美國降息後的金融股獲利動能。

金控主管分析，14家金控2023年全年獲利達3,652.79億元，較2022年的2,832.11億元，年增率達28.98％，締造金控史上第三高的單年獲利成績，觀察今年配息情形，由於前年部分金控提列的特別盈餘公積有機會一部分可迴轉至可供分配盈餘、或至少今年不必增提特別盈餘公積，因此今年金控股利相當樂觀。

去年開發金、國票金、新光金三家不配發股利，今年開發金、國票金預計將恢復配息能力，但新光金因去年虧損，預計可能會出現連二年不配發股利，也將是今年14家上市櫃金控中，唯一不配發股利的金控。

金控主管看好開發金、元大金、永豐金、中信金、第一金今年的配息能力，預計現金股息殖利率將有機會突破4％，是金控股中相對高息的群族，亦有望吸引存股族的青睞。

去年獲利表現前段班的富邦金、國泰金、兆豐金，因目前股價較高，且可能搭配股票股利，因此預估現金股息殖利率可能會低於4％，但預計今年配發股利的總額都將較去年成長。

對於個股投資建議上，金控研究部門鎖定壽險金控，認為今年具有降息後手中債券價格飆漲的資本利得獲利機會，看好富邦金，因其銀行淨利差改善能力佳、壽險投報率及財務體質皆優於同業；還有評價較低的國泰金，中長期爆發力仍舊看好。

今年下半年受惠美國貨幣政策轉為寬鬆，台灣電子產業復甦，帶動銀行財管手收及證券子公司業務成長的元大金、永豐金也相當看好；現金殖利率佳、銀行業務優於同業，且可受惠壽險獲利環境轉佳的中信金一樣看好。