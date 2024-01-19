台股ETF規模 上演日日增

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今年以來13個交易日，台股大盤漲3天跌10天，共跌掉769點，不少資金逆勢加碼台股ETF，據Cmoney統計至17日，56檔台股ETF中，群益台灣精選高息ETF，在13個交易日中規模日日增力；其次是日增天數達12天的復華台灣科技優息ETF，群益半導體收益ETF、富邦臺灣中小ETF、野村臺灣新科技50 ETF增加天數也都有10天以上。

法人分析，投資人加碼台股ETF主要看準配息、及看好台股後市，趁回檔逢低加碼。以群益台灣精選高息ETF來說，已三季配息率10％，之前投資人苦無買點切入，現在跌破22元，若以先前固定息值0.55元估算，每張息值會在10％以上。

復華台灣科技優息ETF也是高配息，月配息金額從原本的0.11元增加至0.13元，加上行情回檔，吸引資金流入，今年以來表現也比大盤抗跌。

法人指出，規模日增天數較多的ETF主要以高股息為主，包括永豐ESG低碳息、凱基優選高股息、富邦特選高股息30ETF，規模日增天數都達9日，元大台灣高息低波、大華優利高填息30也達8日；除高股息ETF吸引存股族、法人日日加碼，半導體、科技、中小ETF及反1同樣很吸金，像新光臺灣半導體、群益臺灣加權反1、國泰台灣5G+，日增天數亦達8日以上。

群益投信認為，今年以來台股獲利了結賣壓不輕，但對存股族而言，反而是中長線利多。

野村投信分析，回顧前次2018年底美國聯準會停止升息，當時美國失業率偏低且經濟溫和成長，與今年環境類似，2018年從聯準會停止升息到首次降息，全球股市上漲16.7％、全球科技股上漲31.1％，降息後的半年，全球股市上漲7.8％、全球科技股上漲17.0％，降息後一年，全球股市上漲6.1％，全球科技股上漲35.9％，顯示科技股表現可期。