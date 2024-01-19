三星Galaxy S24 號稱最強AI手機

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Galaxy S23與S24旗艦機規格比較、三星新手機供應鏈表現

三星電子如外界預期在Galaxy Unpacked發表會上展示Galaxy S24手機的AI功能，除了利用AI查詢照片中物件的網路資訊之外，還能利用AI移除或移動照片中物件，甚至還能在通話時進行即時雙向翻譯。

三星S24系列號稱是市場上功能最齊全的AI手機，可以通話即時翻譯、生成圖片，台廠參與三星新手機供應鏈的包括權王台積電、光學股王大立光、GIS-KY、晶技等，股價均以上漲收市。

Galaxy S24系列共有3款手機，旗艦款S24 Ultra（6.8吋螢幕）售價1,299美元起，S24 Plus（6.7吋螢幕）售價999美元起，基本款S24（6.2吋螢幕）售價799美元起。

Galaxy S24系列在外觀上與上一代差異不大，主要差異在於S24系列仿效蘋果改用鈦金屬外殼，比上一代更堅固。

近年消費者對於手機硬體規格升級已經習以為常，使業者不得不從軟體功能下苦功，而三星這回將火力集中在AI功能。

當使用者拿S24手機拍照時，只要在螢幕上用手圈起鏡頭內任何物件，就能立即取得該物件的網路資訊。使用者在S24手機上編輯照片時，也能任意移動或移除照片內物件。S24手機甚至能在通話時進行即時雙向翻譯，並自動以文字記錄對話內容。

三星為了在S24手機本機直接執行AI運算，特地在S24 Ultra採用高通最新Snapdragon Series 8 Gen 3晶片，另外兩款手機採用高通晶片搭配三星自家Exynos晶片。

隸屬Android陣營的三星也和谷歌擴大合作，使S24手機成為第一批能存取谷歌大規模語言模型Gemini Pro的AI手機。

台廠參與部分三星新手機的零組件供應：台積電將生產S24 Ultra中用到的高通最新AI處理器Snapdragon 8 Gen 3；大立光將生產S24系列的高階鏡頭；晶技供應石英元件；GIS-KY供應螢幕下指紋辨識模組。

統一投顧董事長黎方國指出，蘋果的果粉有很強的黏性，因此三星S24系列主要競爭對手會是Android陣營的華為、小米、OPPO等。無論如何，新的AI手機上市，對供應鏈來說都是好事，出貨量會增加，帶動大立光、台積電等相關供應鏈公司營收。