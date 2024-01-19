陳啟蒙：台灣整體手機銷售看增

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2023年台灣整體手機銷售量約衰退10％、銷售額下滑 5％，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙18日表示，2024年預估台灣整體手機銷售量估約較2023年增長5％，銷售額更為樂觀，預估將會有10％的增長。

陳啟蒙強調，成長動能來自景氣趨好、消費活動回歸正常、業內聚焦AI議題，以及兩宗合併案後，電信三雄渴望創造第一季「開門紅」等眾多拉力帶動換機潮。

另外，三星預估今年台灣整體AI手機銷售占比將達25％，三星並以搶占Android陣營高階AI手機市佔約60％為目標，其中S系列預期創造80％以上貢獻。三星除了S24，亦規畫將AI功能下放至其他機型，若其他品牌業者投入，預估國內整體AI手機將可達2024年高階機種占比一半以上。

根據通路商最新統計，截至2023年11月底、國內共銷售439.6萬支手機，2023全年銷量估約落在480萬～490萬支。陳啟蒙分析，2023年台灣整體市場銷售額衰退5％，但600美元以上價格帶的手機卻有5％的成長，而三星在該價格帶則有近15％成長，主因S23系列及摺疊系列銷售熱度不減。因此，三星將持續N-1代操作策略，繼續在市面上銷售S23系列及S23 FE，延續其生命週期。

另外，2023年台灣整體手機市場高、中、低階價格帶約為5：2：3，三星在2023年成功達成年度目標，高中低階占比為4：4：2，2024年更訂定出5：3：2的目標，希望透過AI的體驗、N-1代的操作策略，拓展更多高階市場。

陳啟蒙強調，新上市的產品能讓消費者體驗最新科技，而N-1代產品則因上市一年，因此，價格更實惠，言下之意，價格甜蜜點也會是帶動手機銷量成長的重要催化劑。

另外，AI功能亦有助於5G用戶成長，雲端AI仰賴更高的網速，預期將加速5G普及率。