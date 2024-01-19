Fed示警 籲銀行業強化資安

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金融機構屢傳遭勒索軟體（ransomware）攻擊，嚴重干擾市場運作，甚至釀成系統性風險，負責金融監管的聯準會副主席巴爾（Michael S. Barr）17日呼籲，銀行業須做足資安準備，強化網路安全。

巴爾在波士頓召開的金融業網路風險評估會議上指出，過去幾個月來，有金融機構遭勒索軟體攻擊，擾亂其提供各式銀行和市場服務的能力，包括美國公債清算結算，以及與網路銀行、ATM業務連線。

去年11月，中國工商銀行（ICBC）在美國的子公司工銀金融，遭到全球最大勒索軟體駭客組織Lockbit攻擊，部份系統受到干擾服務中止，造成美國公債市場部分交易中斷，引發市場憂心26兆美元美債交易的流動性。

巴爾在講稿中提到，雖說這類網攻事件，在嚴重干擾市場前就及時解決，但也敲響警鐘，這些網路潛在風險，很可能產生更廣泛甚至是系統性風險，同時凸顯出應對這類風險的重要性。

巴爾強調，網路安全準備對銀行業來說日益重要，銀行須採取行動找出系統漏洞，趕在網攻發生前修補。光是著重網路防禦措施還不夠，重要的是銀行須聚焦遭到網攻後如何展現韌性，包括擬定維持業務計畫並定期測試。

巴爾表示，近年來銀行業對第三方服務供應商的依賴與日俱增，網路風險恐怕隨之加劇，銀行終究須擔負起管理第三方風險的責任。巴爾指出，具備評估網路風險的能力，有助銀行與監管機關，深入了解網攻干擾市場帶來的直接和間接成本。

巴爾去年10月在克里夫蘭聯邦準備銀行舉行的資安風險會議上警告，生成式AI爆紅崛起，可能給銀行業帶來網路安全風險。

他指出，利用生成式AI攻擊及靠生成式AI抵擋攻擊的軍備競賽，將在銀行業應運而生，因此金融機構有必要投資生成式AI來防範網路攻擊。