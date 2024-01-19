WEF同場加映 銀行業大老 憂地緣政治打亂降息

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銀行業大老出席世界經濟論壇（WEF）期間參加17日舉行一場私人聚會，討論包括地緣政治緊張局勢、宏觀經濟前景不明和顛覆性科技等帶來的風險。他們認為，地緣政治風險可能打亂央行降息計劃，其中以美國聯準會（Fed）貨幣政策動向為焦點。

知情者透露包括摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）等來自全球約60家銀行與保險公司的執行長等高層參加聚會，席間他們還抱怨英美歐等多國主管機關，對傳統金融業實施太多監管而打擊競爭力，卻未重視金融科技業和民間借貸業會增加金融風險。

華爾街銀行業認為美國主管機關應撤回「巴塞爾資本協議三終局規則」（Basel III endgame）提案，因為其要求資本增加等新規範將損害美國經濟。

瑞銀董事長凱勒赫（Colm Kelleher）認為，主管機關應針對監管那些未接受跟傳統銀行同樣規範的「影子銀行」，因為他們更可能引發下一次金融危機。

在主管機關加強監管傳統金融業同時，外界預期美國今年會批准金融服務供應商讓民眾更容易轉帳，這會加強金融科技業競爭力。

多位華爾街大老接受媒體訪問時均對美國經濟表達憂慮。迪蒙以金融與地緣政治等風險為由，對美國2024年和2025年經濟前景持謹慎看法。

他認為俄烏戰爭、以巴衝突和紅海商船被攻擊、央行持續緊縮等因素，都讓人憂慮未來局勢帶來的影響。

在各種潛在風險之下，美股近幾個月卻走高而不斷吸引投資人進場，迪蒙認為若有人認為一切情況都很好話，這會是一大錯誤。

高盛執行長蘇德巍（David Solomon）說，若不把地緣政治問題計算在內，目前金融市場環境會令人覺得目前情況比去年好，但他對美國債務水準持續飆升感到擔憂。