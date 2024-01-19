首次搭載OLED面板 新一代iPad Pro 4月上市

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傳蘋果（Apple）今年版的iPad Pro將迎來重大更新。韓媒《The Elec》報導指出，三星顯示（Samsung Display）及LG顯示（LG Display）正投入生產iPad Pro搭載的OLED面板，蘋果新一代iPad Pro最快將於3月量產，4月上市。

市場人士透露，蘋果今年將發表的新版iPad Pro，將首次搭載OLED面板，共有13吋和11吋兩種型號。韓媒引述業界人士消息，Samsung Display計劃於本周開始生產用於11吋iPad Pro的OLED面板，而正在生產13吋OLED面板的LG Display，其11吋的生產線也可能在不久後加入。

報導指出，11吋和12.9吋的iPad Pro將導入低溫多晶氧化物(LTPO)薄膜電晶體（TFT）OLED螢幕，與iPhone 15 Pro／Pro Max相同。

由於這是蘋果首次採用OLED投入量產iPad Pro，因此產線的良率及成本，將成為Samsung Display及LG Display績效的一大變數。

另一方面，蘋果除了今年將OLED應用到iPad系列產品，並計劃在未來應用於MacBook產品，因此這次OLED iPad的銷量，形同為在市場上試水溫。

然而預計今年整體產業狀況不佳，蘋果產品銷售低迷，因此市場將配備OLED的高階iPad出貨量預測下調至800萬台，低於去年市場預期的1,000萬台。

此外，OLED應用將導致iPad Pro價格上漲，而iPad消費者的忠誠度向來低於iPhone，也將成為蘋果今年力拚業績的阻力。