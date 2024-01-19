Apple Vision Pro開賣 出貨量很樂觀

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蘋果首款頭戴式裝置Vision Pro即將在美國時間1月19日展開預購，因蘋果VR/AR規格與配套應用增多，研究單位預期，上市之後將引爆市場話題，預估2024年Vision Pro出貨量有望上看50～60萬台，較原市場預估銷售量多出五成。

TrendForce表示，Vision Pro發表後使空間運算（Spatial Computing）備受矚目，同時，Sony於CES 2024宣布開發的XR頭戴設備主打空間內容創作的直觀操作與互動，也帶有空間運算的概念，且CES 2024可見Qualcomm、HTC、華碩、佐臻、雷鳥等紛紛展示VR、AR相關產品，應是預期Vision Pro有望帶起VR/AR產業熱度。

TrendForce表示，主要關鍵零組件Micro OLED目前生產良率仍僅約五成，是未來蘋果擴大出貨規模的重要零組件，除了Sony，據了解蘋果也積極的評估並拉攏中國Micro OLED大廠視涯（SeeYA），預計最快2024年第三季視涯就有機會以第二供應商的姿態加入供應行列。

Trendforce表示，Vision Pro是Apple 擴大虛擬頭戴裝置市場規模的重要布局，同時也可藉該產品一舉躋身VR/AR市場，成為技術創新的先驅，將吸引更多人購買與使用，出貨量將衝高，預估2024年Vision Pro出貨量有機會達較原預估多出五成，上看50～60萬台，超越先前市場預期。

在產品應用方面，Vision Pro甫發表後，蘋果便推出開發者工具、兼容性評估平台等，不僅現有應用程式可無縫轉移，蘋果開發者在創建新服務也幾乎無門檻，加上目前有UEVR工具可將一般遊戲轉為VR所用，因蘋果品牌效應強大，應有更多機會可衍生出多元的應用。

在價格方面，研調機構表示，雖然3,499美元乍看雖高，但市場普遍認為，在應用足夠、體驗良好、品牌忠誠度較高等前提下，3,499美元的售價應仍會引起市場搶購。此外，若後續真的如市場盛傳蘋果將推平價版，則高價的Vision Pro反而能凸顯價差，刺激平價版的購買意願。