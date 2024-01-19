北台灣新屋推案 龍年谷底噴發

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北台灣都會區預售屋及新成屋推案金額

受升息、政府各部會共組國家隊打炒房等諸多利空襲擊，房市推案量紛紛偃兵息鼓、或遞延推案，最新統計顯示，2023年北台灣預售新屋市場推案量縮1成2，僅1.1兆元，創下近四年最低量；展望龍年，市場專家預期，選舉不確定因素消弭，今年案量可望大爆發，推案量可望逆勢放量2成以上。

《住展雜誌》統計，2023年北台灣都會區預售新屋推案金額1.1兆元、年減12.1％，創2020年以來新低，其中北市、宜蘭分別比前一年成長8.7％、36％，新北、桃園、新竹、基隆則下滑，尤其以基隆年減52.9％減幅最大，其次為桃園減幅27.2％。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，2023年住宅推案量萎縮，主要是因2024年總統大選因素、利率走高、打炒房條例，及政經不穩，部分建商眼見交易清淡，紛紛延後推案。

觀察各縣市表現，宜蘭、基隆表現較戲劇化。陳炳辰分析，一方面有比較基期因素所致，另一方面，宜蘭因為蘇澳、五結有「百亨優閣NO.9」、「大吉築青」的大案，推高數據；至於基隆，則受到中山區、中正區回歸區域基本盤，不比2022年有「新橫濱2夢悅城」、「海豔」等大案。

至於北市2023全年推案量年增8.7％，陳炳辰表示，建商對台北市布局向來積極，其中大安區「Diamond Towers台北之星」、松山區「勤美璞真-城仰」，中山區「中山麗池」，都是量能助攻大案。

桃園方面，相較於過去幾年受惠雙北市高房價的外溢房市效益，2023年建商態度避險謹慎，推案回防雙北，使得桃園推案量縮27.2％，其中中壢、桃園兩處量縮達300億～400億元，百億大案僅靠「宏普序時代」撐場。

展望2024年，陳炳辰認為，總統大選的不確定因素消散，新總統團隊勢必將有利多政策推出，推展房市朝有利方向發展，加上市場適應調控政策、2字頭利率，及新青安房貸的助攻，一掃近年陰霾，不少建商已準備2024年第1季進場推案，除看好整體環境外，主要還是在政策下有不得不推的時間壓力。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，2023年北台灣推案量明顯萎縮，不少建商紛紛移師中南部推案，不過2024年選舉不確定性因素消弭，不少原本在2023年採取減量經營，或遞延、緩推新案的一線品牌建商，2024年醞釀登場，指標大案可望精銳盡出下，估計全年推案金額將增逾2成。