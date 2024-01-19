單一自住房屋降稅 逾300萬戶適用

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針對房屋稅條例修正後，全國單一自住房屋稅率自目前1.2％降至1％的部分，財政部已找地方政府研商排富條款，初步設計是排除各縣市房屋現值最高的1％或0.5％、也就是99％單一自住房屋都可望適用優惠稅率。

財政部先前預估，全國單一自住房屋減稅約影響310萬戶，若再以其中99％符合降稅資格計算，即全台約307萬戶可降稅至1％；再以2023年房屋稅開徵929萬件對比，即三分之一納稅房屋可受惠降稅措施。

此外，囤房稅2.0差別稅率部分，財政部原本是把22地方政府分為三組、提供參考的課稅級距原則，最新方案則擬簡化為兩組，初步原則是六都為一組，非六都為一組，但非六都中房價較高縣市是否併入六都組，還在評估研商。

按財政部先前草擬的方案，對於六都囤房稅的標準會較嚴格，囤房（非自住及非出租房屋）兩戶以內即會被課3.2％的囤房稅，七戶以上則適用最高稅率4.8％；針對非六都囤房者的起徵稅率，原則是從2.8％起跳。

依房屋稅條例，個人、配偶及未成年子女全國最多可有三戶自住房屋，如果持有超過三戶以上且未出租，即會被視為囤房。至於全國單一自住房屋，限定本人、配偶及未成年子女全國僅持有一戶，必須為自住且辦竣戶籍登記。

官員指出，原房屋稅條例僅對自住訂有1.2％的稅率，新修法版本則增加單一自住、提供1％的優惠稅率，但條文中也載明會有排富條款。

為此財政部17日也找地方政府開會，初步拋出將各縣市房屋現值由高至低排序，最高1％或0.5％即不適用優惠稅的原則，但官員強調，該方案尚待地方政府核算結果是否合理後回報，目前並未定案。

由於囤房稅2.0將於明年5月開徵，但房屋稅屬於地方稅，各地方政府都必須修正「房屋稅徵收自治條例」，過程涉及與地方議會溝通，因此財政部也要求各縣市，最遲應在明年2月28日前修正並公布自治條例。