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紅海局勢亂 五大泛用樹脂價格強彈

ABS、PS、EVA等強勢漲價，挹注台塑化、台化等營運動能

圖／本報資料照片
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遠東區五大泛用樹脂現貨報價行情
遠東區五大泛用樹脂現貨報價行情

油價震盪墊高，尤其紅海引發市場擔憂石化貨源運輸，激勵石化上游原料續揚氛圍，乙烯、苯原料、SM、PTA、EG價格全面上彈；在成本支撐與補倉買盤進駐下，近期遠東區五大泛用樹脂現貨行情回穩攀揚，其中ABS、PS每噸勁揚50、30美元，EVA止跌反彈35美元，相關生產廠台塑化、台化、台達化、台苯、國喬營運進補。

原油價格止跌穩定，大陸近期部分化工品表現轉趨活躍。其中短線供需邊際收緊，加上成本端走高，SM表現搶眼。ABS因廠商減產救市，庫存有所去化，PS開工維持穩定，搭配原料SM上漲支撐，報價跟進補漲。

分析師表示，大陸江蘇地區SM港口庫存低於過去三年同期水平；市場傳出多家裝置停俥檢修，部分產裝置也因庫存低、留自用，選擇對外暫不報價或上調報價，短期SM供應明顯受限，推高市場看多情緒。

反觀台塑四寶，因大陸擬取消ECFA關稅減讓，民進黨繼續執政，兩岸關係恐緊繃難解，加上石化需求仍顯疲弱、台塑四寶2023年獲利腰斬，近期股價重挫走弱。18日台塑股價收下跌0.97％收71.1元、台塑化下跌0.96％至72.3元，線型均翻空，股價並跌破四年前、2020年疫情時低點。南亞、台化則因電子材料、DRAM可望回穩，以及芳香烴行情走升，股價表現相對抗跌走堅。

台塑認為，大陸2024年石化業持續擴建乙、丙烯下游衍生物產能，部分石化產品由進口轉為淨出口，影響市場行情。不過，若美歐通膨持續降溫，市場預期下半年有降息空間，加工外銷歐美市場可望逐漸恢復動能；印度、東南亞及墨西哥等地企業投資與基礎建設加速或將帶動石化需求增加。

台塑化指出，大陸將有約年產488萬噸的乙烯新產能投產，當前中國大陸房市低迷、各國消費力道疲弱，恐持續影響下游化學品復甦，產能仍待時間去化，將視市況調節輕裂廠產能及入料，維持毛利。

成品油部分，2024年汽油價差保持穩健，價差逐季走揚，但第四季將回跌；2024年柴油價差將逐步走跌，但下半年可望反彈。

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