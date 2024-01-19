避紅海衝突 鉅明出貨改搭飛機

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紅海區域衝突升高，航運變數增大，開始有廠商出貨棄海運改空運，高球桿頭代工廠鉅明近日啟動空運作業，確保歐洲和美國的準時交貨。

鉅明發言人顏志憲18日表示，歐洲航線影響明顯，海運價格也漲太高，但為準時交貨，鉅明的歐美櫃全拆櫃，不走海運，改走空運。由於出貨品項都是高單價產品，此一短期的做法，對成本價格不會有太大的影響。

國內另三家桿頭代工廠中，除交貨以桿頭為主的大田向來採空運，復盛、明安則仍維持海運現狀，評估第一季傳統旺季營收不會受到影響。

大田表示，主力客戶都在美國和日本，加上大田出貨都是以桿頭為主，組桿相對較少，以讓下游客為消費者量身訂做組桿，因此一直以來都採空運，紅海議題對大田幾乎沒有關連。

高球桿頭代工龍頭廠復盛發言人許廷儀表示，紅海船運問題目前並未對復盛產生衝擊，出貨仍採海運。

代工二哥明安總經理周益男指出，目前沒有紅海船運的問題，因大部份訂單無論是從越南或香港出貨，都是去北美較多，沒有改空運的情況；北美海運航線目前尚未有運費大幅調升、或搶櫃位議題，跟新冠疫情期間的狀況不同，沒有塞港或缺工。

周益男分析，整體來看，高球桿頭代工產業目前處於旺季的景氣循環階段，第一季旺季的訂單和出貨，仍然維持在正常軌道，尚未受到紅海地緣政治的風險波及。