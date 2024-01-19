看守內閣確保能源穩供 新再生能源躉購費率 出爐

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2024年度再生能源躉購費率重點

因應新國會，依憲政慣例，閣揆陳建仁18日率內閣總辭，總統蔡英文也迅即慰留陳揆，陳內閣將看守至520，並確保台灣能源穩定供應。其中，為了落實淨零碳排目標，經濟部18日公布再生能源躉購費率草案，除了太陽光電費率將下修，100瓩以下的太陽光電屋頂型級距也細分成四級，以鼓勵民間興設。

總統府發言人林聿禪表示，考量新任及卸任政府即將展開交接工作，因此慰留陳建仁，請他持續率領所有內閣團隊穩定政局。據了解，新政府的閣揆人選應會在農曆年後趨於明朗化，將視2月1日新國會上任後態勢，展布賴政府的內閣新局。

行政院發言人林子倫轉述陳揆裁示時指出，陳揆期盼完成最後一哩路的階段任務。至於外界關切的能源政策，行政院的2050淨零排放目標不會改變，在野黨提出的核能相關議題及各項能源政策方向，會密切與國會進行充分溝通討論，確保台灣能源穩定供應跟永續發展。而能源價格有既定機制，經濟部會持續追縱國際燃料價格，電價也會尊重審議委員會的專業決定。

為了加速能源轉型，經濟部也公告113年度再生能源躉購費率草案，與112年度相比，除太陽光電微幅下修外，其餘能源持平或微幅上漲；另基於鼓勵公民電廠、集合式住宅屋頂設置太陽光電設備，也將不及100瓩的太陽光電屋頂型級距，細拆為1瓩以上不及10瓩、10瓩以上不及20瓩、20瓩以上不及50瓩、50瓩以上不及100瓩，4個級距。

不過，外界認為，太陽光電費率微幅下修、且下半年還會再下修，意味台電的太陽光電保證收購價會持續降低，讓業者建置大規模光電的誘因，隨著費率調降而降低。

此外，經濟部強調，為兼顧太陽光電併聯態樣多元性及反映最新升壓站設置情形，今年的獎勵重點將增加太陽光電併聯輸配電業特高壓供電線路機制。

至於外界關注今年度是否新增浮動式離岸風電躉購費率，考量浮動式離岸風電目前國際成本資訊有限，將在26日召開座談會後儘速訂定。