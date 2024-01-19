立院龍頭之爭白熱化「韓江配」將尬「游昌配」

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2月1日新國會上路，首戰立法院長寶座明朗化。國民黨的韓國瑜表態，將搭檔江啟臣組成「韓江配」，對抗綠營續推的「游蔡配」。韓國瑜也留下伏筆，強調只要民眾黨願意合作，將把副院長一職留給民眾黨人選，促成在野大團結。

總統與國會大選後，立院席次出現三黨不過半的「朝小野大」生態，龍頭由誰勝出，也將牽動未來立院運作。由於新國會即將開議，開議當天就要選出立法院院長及副院長，藍白綠三黨之爭漸趨白熱化。

民眾黨日前召開記者會，要求國、民兩黨先報告，包括修法建立國會聽證調查制度，強化人事同意權審查，強化立委利益迴避規範，還有定期公布相關經費的使用等四件事情後，再做決定將會與哪一黨合作。

韓國瑜18日在臉書正式表態，將搭配江啟臣，組成韓江配，攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的立法局。韓國瑜同時對民眾黨釋出善意，他指出，為了實現立法院的在野大團結，江啟臣答應會以「團結在野，共同監督」為優先目標，也就是只要藍白合作，副院長一職的搭檔，優先給民眾黨推出的人選。

另外，民進黨立法院黨團總召柯建銘對「藍白合」開酸，質疑韓國瑜與黃國昌若擔任立法院正副院長，「這是不是沐猴而冠？」再被問到民進黨將會推出那個組合對抗國民黨的「韓江配」時，他認為，沒有比現在更適合的人選，民進黨團就是會推出這組合。

柯建銘認為，民眾黨有可能自己投自己，「除非白主動提議」，否則絕對不可能有綠白合這種可能性存在。

根據立法院正副院長選舉辦法，屆時將以獲得出席人數過半數的人當選。若第一輪投票無人過半，就會選出票數較多的二名重行投票，再以得票比較多數者當選。

換言之，最後若民眾黨未與其他兩黨之一合作，正副院長選舉可能還是由藍綠兩黨的人選進入第二輪投票，屆時除非民眾黨投自己或棄選，否則還是得在藍綠之間擇一投票。

相對的，此時是否出現跑票，以及其他兩票無黨籍的動向，將產生決定性的關鍵。