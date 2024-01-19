長榮機師春節罷工 22日揭曉

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長榮航機師農曆春節罷工一觸即發

長榮航空機師醞釀罷工，機師工會昨（18）日表示，不意外22日開票當日將取得合法罷工權，且立即規劃於農曆春節期間罷工，並在罷工前24小時預告。長榮航空回應表示，尊重工會自主，不會放棄任何與機師工會溝通協商的機會。

機師工會表示，自2023年12月開始進行罷工投票後，將於本月21日截止，22日上午統一進行開票。

發動罷工為緣起為薪資，工會表示，長榮航機師10年未調薪，長榮航反駁從2011年來每年均年度調薪，除2021年疫情除外，2018年更與機師工會針對多項薪資福利達成協議，2023年再次進行結構調薪也調整外站津貼10％。

今年長榮航空也宣布，長榮航空轄下公司將平均發放6個月年終獎金。今年起地勤及空服員再加薪5,000元，飛行員依職等不同調薪1萬1000元到2萬元。但機師工會罷工投票仍不中斷。

雖然距離開票時間還未到，18日機師工會主動發出新聞稿對外表示，從會員投票相當踴躍來觀察，22日開票當日將不意外取得合法罷工權，並放話威脅長榮航空資方將不排除在農曆春節期間罷工，由於過年期間為航空業最重要的營運旺季之一，若機師罷工，無法快速調度機師，影響程度難以想像。2019年長榮航空服員在暑假罷工讓國人記憶猶新，空服員17天罷工長榮航空取消1,439班航班、影響逾27萬8420人次，營業損失達27.8億元。

機師工會也說，為避免搭乘航班的旅客到機場才臨時撲空，工會也初步決定，最遲將於正式發動罷工行動24小時前提前預告。外界認為，除夕2月9日為可能罷工的時間，勞資雙方最好能在這段期間達成共識，避免旅客成為資方的談判籌碼，損及旅客權益。