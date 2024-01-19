出國遇罷工 宜先買旅綜險自保

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長榮機師正在投票要取得合法罷工權，預期22日開票，各界關注長榮機師是否罷工，及是否影響到春節前後計劃出國旅遊的民眾，產險業者建議，民眾若已規劃春節前後旅行計劃，應在航空公司或機場確定罷工前投保旅行綜合險，若行程被延誤才有保障。

民眾若擔心因長榮機師罷工影響既定行程，華南產險表示，必須在公布罷工前就先投保旅綜險，才能享有「旅行不便險」的保障，若是在已宣布或已發生罷工事件後才投保，就不在保單理賠範圍內。

國境解封後，各產險的海外旅綜險條款雖已全面更新，但在機師罷工前，提前投保旅綜險就有保障的原則不變。產險業者表示，依據海外旅行不便保險的「班機延誤保險」項目，若預定搭乘的定期航班，較預定出發時間延誤4小時以上，即符合承保範圍，保戶依據條款準備相關證明文件申請理賠，經產險業者確認符合條款且未屬特別不保事項，即依約賠付。

另外，不便險中還有「班機取消保障」，只要符合條款理賠規定時，產險公司也會依約理賠。

產險公司推出旅綜險中的「旅程取消保險」，即保障被保險人在預定海外旅程開始前（部分產險約定是7日前），若因預定搭乘的公共交通工具業者的受僱人罷工，導致班次取消或延誤達24小時，或其預定前往的地點發生暴動、民眾騷擾情事，必須取消預定的全部旅程，無法取回的預繳團費、交通、住宿及票券的費用，保險公司將負理賠責任。

產險業者特別提醒民眾，若預定旅遊地點處於戰爭狀態、被宣布為緊急狀態或經外交部公布旅遊警示為紅色警示（不宜前往）地區，旅綜險將不予承保。

目前除了旺旺友聯、安達產險、台灣產及華南產險外，大部分產險的海外旅綜險都將法定傳染病列為除外責任，即新冠肺炎、猴痘等均不在理賠範圍。