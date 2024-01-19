2024降息年 美元中長期看跌

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文／劉家豪■渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管

時序進入2024年，隨著全球通膨回落，各主要央行停止升息並逐漸將政策焦點轉向穩定經濟，金融市場憧憬上半年美國經濟有可能呈現軟著陸。渣打銀行財富管理團隊預估，聯準會（Fed）可能在年中前後啟動預防性降息。

■美元指數短線 將在102上下狹幅震盪

市場普遍預估，Fed的貨幣政策將從數十年來最激進的升息循環轉向降息週期，美元走勢提前反映降息預期而一度走疲；然而，國際地緣政治持續緊張，例如近期紅海危機蔓延，引發英美聯手空襲胡塞組織，伊朗加入戰局，與以色列的敵對行動可能升級，市場擔心全球供應鏈狀況，避險情緒推動美元短線反彈，可能在一定程度上支撐美元不至於大幅走貶。

渣打財富管理預估，未來三個月美元指數可能落在102點上下震盪整理。隨著高利率與財政刺激逐漸消退，預估下半年美國經濟衰退風險上升，預期Fed在年中左右啟動預防性降息，年底前降息幅度可能達125個基點，美國與主要國家利差收斂可能使得美元指數未來6～12個月下探100點關卡。

■歐元、英鎊狹幅震盪

市場對於歐洲央行也將轉向降息的預期以及歐元區經濟成長放緩的擔憂，限制了歐元的表現，預計未來三個月歐元兌美元將落在1.10左右。預期在今年稍晚美元可能疲軟的背景下，年底前歐元有機會溫和上漲至1.12。

與此同時，英國央行可能比Fed更晚開始降息，因為英國通膨率仍是七大工業國集團中最高。然而，這可能會使實質利差保持在一個狹幅區間內，因此預估英鎊兌美元可能窄幅震盪，未來三個月目標價為1.26，未來6～12個月可能來到1.27價位。

■日圓有望落底回升

近期日本能登半島大地震引發投資人對於日本央行利率政策正常化可能推遲的疑慮，日圓呈現漲多後的修正整理，但由於該區域非主要都會區，同時也不是主要製造廠商集中區域，因此預估災情對於整體經濟衝擊層面可控。聚焦日本經濟復甦態勢，預估今年春季勞資談判（春鬥）結果可能會有強勁表現，將會讓日本央行受到鼓舞並在上半年結束負利率。

此外，渣打銀行財富管理團隊預期美國10年期公債殖利率年底前將會緩步走低，有鑑於日圓疲軟主要是受美日利差所推動，Fed貨幣政策由緊轉鬆可能對日圓有利，預期未來三個月美元兌日圓到達139，並在未來 6～12 個月內邁向135價位。

澳洲工資成長和通膨的預期，可能導致澳洲央行比其他央行維持利率在高點更長一段時間，從而支持澳幣兌美元未來12個月有機會向上挑戰0.7的關卡。紐西蘭出口與經濟相對疲軟，預期未來12個月可能來到0.64。另一方面，在全球經濟成長放緩和原油市場供需平衡的背景下，加幣兌美元很有可能呈現橫盤格局，預計美元兌加幣將在1.35上下震盪。

■人民幣受內外部政經環境影響

隨著美國今年進入大選之年，中國可能再度捲入美國政治輿論漩渦。在此背景下，中美高層恢復溝通有助於降低雙方誤判和意料外衝突等風險。

內部經濟方面，預計大陸官方在房地產政策支持力度加大，以及債券市場發行強勁帶動，預期上半年在貨幣政策進一步放鬆的背景下，經濟緊張情勢將有所緩解。春節前夕美元兌人民幣匯率可能因為季節性因素和資金部位調整試探7.10，上半年多數時間可能落在7.15～7.35區間；預期下半年美中貨幣政策有望趨同，美中利差收斂，可能令美元兌人民幣年底前回測7.00價位。