建立生成式AI應用環境 創造產業成長價值

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文／黃維中■工研院資通所副所長兼AI應用策略辦公室副主任

根據使用者的提問，學問淵博的資訊系統或服務可快速回答各類問題或搜尋資料，或是依照要求創造文本、圖像、音訊、影片等內容，這種有如電影般的情節，如今隨著生成式AI（GAI）崛起，已成為現實生活中的場景，也讓每位人類都有機會成為AI應用的主角，雖然GAI受到關注至今才不過一年，但是它帶來的影響和改變，已大大震撼人類社會。

GAI成功使用深度學習、神經網路等技術，再經由大量資料的訓練，強化對資料的理解與「生成」新內容的能力，已廣泛運用在日常生活的各個層面，讓人感受到身旁似乎有個無事不知、無所不能的助理。

而當前產業界在GAI應用中，最常見的就是內容創作，像是製作文稿、圖片、影像等；還有用於商業服務，如廣告行銷、顧客管理，或是協助設計商品等，更有不少企業已藉此提升其效率。因此對產業界來說，自是希望能善用GAI，創造更大貢獻。許多企業積極將GAI導入內部工作中，或是擴展至整個供應鏈的運作，進而提升生產效能，例如各式專業文件內容的生成等；甚或是再進階的產業應用中，具有創作特性的GAI也可成為研發與製造工作的要角。

以工研院為例，我們就嘗試結合跨領域的專業知識技能，並將GAI應用在不同功能需求的晶片設計開發上，特別是輔助程式撰寫，使得晶片設計能夠更快速有效率；或者是因應藥物、材料等創新的配方及組合，也可先透過GAI推演出各種可能或想法，以有助於後續的實驗，並且更快找出最佳結果。

由此可見，現時在產業應用中，若要創造GAI價值，比較實務的做法就是將GAI當作工具，並與人類充分互動協作。例如先利用GAI產製文字內容，再由使用者修訂確認後才送出，因此，如何讓GAI與人類更好地連結、整合各自專長，就是企業要仔細思考規劃的事。

比如在GAI訓練中，資料的來源和品質就相當重要，也會影響GAI運算效果；相對要是能在日常工作流程中，順勢收集並有效標註資料，就更能幫助GAI學習。或是企業在使用資料、操作系統的過程中，也必須建立安全保護的機制，並符合各個國家市場的AI管理規範，才不至於衍生安全危害或資訊洩露等問題。

甚至是針對GAI產出的結果，使用者也應該要能判斷或查證，或是搭配查核檢驗的技術，以避免採用錯誤或不妥的資訊。工研院身為國家級研究機構，就自行訂定內部的使用規範與注意事項並與同仁們溝通，以能形成更妥善的GAI使用環境、降低使用風險。

有意踏入GAI領域的企業，也應當要建構正確的使用方法，尤其AI技術進展相當快，功能也持續進化；未來能否藉由GAI輔助為產業及社會開創更大價值，就端看人類如何發揮智慧來應用。