地緣政治風險成賴政府經貿大挑戰

文／李沃牆■淡江大學財金系教授

2024世界經濟論壇（WEF）刻正於瑞士達沃斯（Davos）舉行，時值全球地緣政治風險如風起雲湧，俄烏戰爭及以巴衝突未歇，又有紅海危機升高、朝鮮半島問題不斷，以及台海局勢選後急遽升溫等，讓全球政經前景陰霾籠罩。選前彭博社分析指出，一旦台海爆發戰爭，代價恐高達10兆美元，相當於全球GDP的10％。總統大選甫結束，賴蕭配勝選，民進黨繼續執政，台海危機再度浮上檯面；諾魯宣布與我斷交，邦交國僅剩12個，兩岸經貿浮沉堪憂。

不可否認，投資活動最怕的就是不確定(uncertainty)，尤其兩岸地緣政治風險將影響外人直接投資及出口。英國《經濟學人》（The Economist）曾在2021年稱台灣是「地表上最危險的地方」；美國商業環境風險評估公司（BERI）去年初發表的2022年第三次「投資環境風險評估報告」，台灣投資環境風險評比位居全球第14，是1995年以來最差名次，其影響不容小覷。

■選後外資大賣台股；去年FDI衰退15％

外資在2023年累計淨匯入294.78億美元，創13年新高。但股市投資太多屬短期資金，熱錢往往隨機會呼之即來，揮之即去。猶記得地緣政治風險讓巴菲特清光台積電持股。君不見，因近期紅海危機赤陷高漲、台灣總統大選後兩岸關係緊俏，加上美國聯準會官員放鷹，帶動美元指數大舉反彈，包括台幣在內的亞幣驟貶，主要股市除日股外，全盤皆綠。筆者以為，外資在選後連日大賣台股近千億台幣，展開大逃殺，地緣政治風險因素難辭其咎。

近年更有不少國外企業因擔心台海戰爭危機，或降低或避免在台實體投資。據統計，去年外人直接投資（FDI）總計2,310件，金額112.5億美元，較2022年133億年減幅更逾15％，接近疫情前2019年的112億美元。台灣在2022年的FDI僅133億美元，在亞洲國家中僅優於泰國的99億美元及菲律賓的92億元美元；但遠不及南韓327.2億美元、香港1,177億美元；亦低越南的179億美元、馬來西亞的170億美元。

■韓強化半導體戰力；大陸力圖自立自強

兩岸地緣政治風險擴大，供應鏈去中化，反而讓台灣出口受阻。2023年全年出口總額達4,324.8億美元，年減9.8％，對大陸地區出口足足減少18.1％，占總出口比重降至35.2％，為21年來的最低。眾所周知，電子零組件和資通訊為台灣的主要出口品，未來面臨的競爭壓力有增無減。如南韓總統尹錫悅表示將延長南韓半導體企業投資的稅收抵免期間，同時打造全球最大的超級半導體聚落，不惜一切贏得晶片戰爭。大陸雖面臨美國、日本及荷蘭三方對先進設備的出口管制影響，進而轉而擴大投入28奈米以上的成熟製程，突破晶片禁令封鎖。集邦科技預估，大陸半導體成熟製程產能比重將自2022年的29％，提升至2027年的33％，台灣成熟製程產能比重則恐自49％降至42％，不容樂觀。

引人關切的是，大陸商務部在選前宣布對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸的貿易限制措施構成「貿易壁壘」，除宣布石化類包括丙烯等12種銷到大陸產品，自今年元旦起停止適用ECFA的關稅減讓外，並計劃取消機械、紡織、汽車零阻件等貨品優惠關稅。針對大陸石化的擴產後所演變的全球傾銷及關稅衝擊，台塑四寶首當其衝，除營收及獲利銳減外，股價硬是重挫，可見一斑。有不少論者認為，在兩岸缺乏互動及回應下，未來的經貿制裁舉措會像切香腸一樣，最悲觀的情境就是終止ECFA，啟動對台貿易戰。若然，賴政府恐面臨前所未有的經貿大挑戰。